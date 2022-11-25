قال البنك المركزي الألماني إن المخاطر في النظام المالي تتراكم، مع اتجاه الاقتصاد نحو الركود واستمرار رفع معدلات الفائدة وتداعيات الصعود الحاد لأسعار الطاقة.

وذكر المركزي الألماني في تقرير عن آفاق الاستقرار المالي: "بيئة الاقتصاد الكلي والنظام المالي تدهورت بشكل كبير، لاتزال هناك مخاطر كبيرة في الاتجاه الهابط".

ويتجه الاقتصاد الألماني للركود في الربع الأخير من العام الجاري، مع تضرر البلاد بشكل مباشر من تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، بسبب الاعتماد القوي على الغاز الروسي.

لكن البنك المركزي في ألمانيا لا يتوقع حدوث حركة تصحيح كبيرة لأسعار المنازل في البلاد، مشيرًا إلى أن أسعار المنازل لاتزال ترتفع لكن بوتيرة أبطأ.

وأضاف: "لكن لا وجود لمؤشرات على حدوث انخفاض حاد في أسعار العقارات، أو انحسار المبالغة في التقييم".



