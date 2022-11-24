استقبل وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله في ديوان عام الوزارة وفدا برلمانيا من أعضاء الكونغرس الأميركي برئاسة النائب مارك تاكانو رئيس لجنة شؤون المحاربين القدامى، وذلك بمناسبة زيارتهم الرسمية إلى الكويت.

واستذكر وزير الخارجية خلال اللقاء الموقف الصلب الذي اتخذته الولايات المتحدة لنصرة الحق الكويتي في حرب تحرير الكويت من براثن الغزو العراقي الغاشم عام 1991، معتبرا أن هذا الموقف سيظل حاضرا وراسخا في أذهان وأفئدة جميع الكويتيين.

وأشار إلى أن العام الحالي يشهد ذكرى مرور 31 عاما على عمليات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية الصديقة لتحرير الكويت، مستذكرا بعظيم الاعتزاز محاربتهم جنبا إلى جنب مع الجيش الكويتي وتضحياتهم الجليلة التي قدموها في معركة «عاصفة الصحراء»، حيث امتزجت فيها الدماء الكويتية والأميركية، الأمر الذي سيظل محفورا في عقول وقلوب كل الكويتيين عبر التاريخ.

بدورهم، جدد أعضاء الكونغرس الأميركي التزام بلادهم بصون أمن وسلامة الكويت وشعبها، الأمر الذي يعد محورا راسخا في العلاقات بين شعبي البلدين الصديقين، معربين عن وافر الشكر والعرفان للكويت قيادة وحكومة وشعبا على استضافة القوات المسلحة الأميركية على أراضيها.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية والصداقة الراسخة التي تجمع الكويت والولايات المتحدة الأميركية الصديقة وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ومناقشة مجالات التعاون المتعددة بما يعزز المصالح المشتركة ويعود بالمنفعة على البلدين وشعبيهما الصديقين.

وضم وفد الكونغرس كلا من أعضاء لجنة شؤون المحاربين القدامى النائب إليسا سلوتكين والنائب كولين ألريد وعضو لجنة الرقابة والإصلاح النائب كاتي بورتر.