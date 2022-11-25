عبدالعزيز الفضلي



استضافت مدرسة الكويت الأهلية الحديثة ملتقى الابداع والابتكار والاختراعــــات الكويتية استعرض خلاله عدد من المبدعين ابتكاراتهم وأهم التحديات والمحطات التي مروا بها خلال مراحل حياتهم.



وقالت الناطق الرسمي للجمعية الكويتية لدعم المخترعين شيخة القطان ان الاختراعات والابتكار ودعم تحفيز الشباب من المجالات المهمة التي تساعد في تحقيق التنمية ومطلب لكل دولة ترغب في أن يكون لها كيان اقتصادي قوي على مستوى العالم، حرصنا على تنظيم الملتقى الوطني للابداع والابتكار والاختراعات الكويتية لبيان اهمية الابداع والاختراع في المشروعات الصغيرة.



من جانبه، أكد رائد الاعمال المجتمعية المستشار بدر الياقوت ان عملية الابداع هي ان ترى المألوف بطريقة غير مألوفة، مشيرا الى انه أفكار عقلية مختلفة وعند تطبيقها على ارض الواقع يكون ابتكارا.



بدورها، لفتت رئيسة لجنة التدريب بالجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار هبة العصفور ان الابتكار استخدام اسلوب جديد لتطبيق فكرة حديثة. من ناحيته، استعرض عضو الجمعية الكويتية للدراسات والبحوث التخصصية مرشد المرشد الظروف التي مر بها خلال جائحة كورونا وكيفية التغلب عليها، مشيرا الى انه استطاع استكمال مشروعه رغم الظروف الصعبة واعتماده على الجانب التسويقي.



من جهتها، قالت مديرة مدرسة الكويت الأهلية الحديثة ليلى علي إن الملتقى جسد أروع المعاني من خلال التواجد الطيب، موضحة ان ذلك يدل على الحرص على فئة الشباب ودعمهم وتشجيعهم على الابداع والتميز.