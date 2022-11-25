استضافت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) خبراء مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) وخبراء دولتي انتيغوا وباربودا وقيرغيزستان، وذلك على خلفية الزيارة القطرية التي طلب الخبراء الدوليون القيام بها إلى الكويت، في إطار استكمال عملية تقييم واستعراض مدى التزام الكويت بتنفيذ أحكام الفصلين الثاني (التدابير الوقائية) والخامس (استرداد الموجودات) في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.



وكانت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) قد قامت سلفا بإعداد تقرير الكويت بشأن الرد على قوائم التقييم الذاتي وفقا لآلية استعراض تنفيذ الدول الأطراف في الاتفاقية لأحكامها تشريعيا وإجرائيا ومؤسسيا.



وقد عقدت فعاليات هذه الزيارة على مدار 3 أيام متتالية في الفترة ما بين 22 و24 نوفمبر الجاري، وجرى أثناء الاجتماعات التي عقدت خلال الزيارة، مناقشة خبراء (نزاهة) وممثلي الجهات الوطنية وفقا للاختصاص، لعدد من الاستفسارات وتبادل المعلومات التكميلية وطلب مجموعة من الردود والبيانات الإضافية، وذلك من أجل استيضاح وتفسير بعض النقاط محل تقرير الكويت.



وحرصت «نزاهة» في عملية إعداد تقرير الكويت، أن تكون عملية تشاركية وطنية تضافرت فيها جهود التنسيق والتعاون بين «نزاهة» من جانب وسائر الجهات الوطنية المعنية الحكومية فيها وغير الحكومية.



وفي ختام فعاليات الزيارة القطرية، أعرب الخبراء الدوليون عن شكرهم العميق إلى «نزاهة» وممثلي الجهات الوطنية المشاركة في الزيارة، لقاء جاهزية وحسن تنظيم أعمال ومناقشات الزيارة وتوفير ما يلزم من معلومات وبيانات وإحصائيات بصورة وافية، كما وجه الخبراء الدوليون شكرهم وتقديرهم إلى «نزاهة» والقائمين عليها نظير حسن الاستقبال والضيافة.