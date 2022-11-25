تواصل الفرق الرقابية بجميع أفرع البلدية تكثيف جولاتها التفتيشية للكشف على التعديات المقامة على أملاك الدولة والسراديب المستغلة تجاريا بمناطق السكن الخاص والاستثماري كمخازن بالمخالفة للوائح والقوانين لما تمثله من خطورة على الأرواح والممتلكات في حال استخدامها في غير الأغراض المرخصة من أجلها وفرض هيبة القانون بإزالة التجاوزات.



وفي هذا السياق، قال مدير فرع بلدية الفروانية م.محمد صرخوه إن الفريق الرقابي قام بإزالة تعد على أملاك الدولة تمثل في إقامة سياج لحديقة على أملاك الدولة بمناطق السكن الخاص، فضلا عن الإشراف على عملية إخلاء طواعية لسردابين مخالفين بمنطقة الرقعي من قبل أصحابهم وإعادة الوضع إلى ما كان عليه بالمخطط الهندسي، لافتا إلى أن البلدية حرصا منها على الأرواح والممتلكات من خطورة استخدام السراديب في غير الغرض المرخصة من أجله أو ممارسة نشاط دون الحصول على ترخيص منها مدت يد التعاون لملاك العقارات والمستثمرين لعملية الإخلاء طواعية من قبلهم لإزالة أسباب المخالفة مع أخذ تعهد بعدم تكرارها.



وأكد على تواصل الجولات التفتيشية المكثفة للفرق الرقابية في جميع مناطق المحافظة لرصد وحصر التجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين للحد من المظاهر السلبية بجميع مناطق المحافظة سواء تعديات صريحة باستغلال مساحات على أملاك الدولة أو استخدام السراديب في غير الغرض المرخصة من أجله.