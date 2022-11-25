بشرى شعبان



هنأت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي الموظفين العاملين في إدارة رعاية المسنين بموافقة ديوان الخدمة المدنية على منحهم بدل العدوى.



وأعربت البغلي عن تقديرها لديوان الخدمة المدنية الذي أقر منح البدل لهؤلاء الموظفين نظير الجهود التي يبذلونها وتقديرا للظروف الصعبة التي يعملون فيها مع شريحة المسنين.



من جانب اخر، دعت وزيرة الشؤون ووزير الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي الإشرافيين الجدد في وزارة «الشؤون» إلى تعزيز الشفافية والرقابة في أداء الأعمال الموكلة إليهم وتحسين بيئة العمل لخدمة المواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة.



وتوجهــت الوزيــــرة البغلي في رسالة تهنئة إلى الإشرافيين الجدد في الوزارة على تسكينهم في قيادة الإدارات والأقسام المختلفة، مشيرة إلى أهمية تنفيذ المسؤوليات المنوطة بالإدارات التي يتولونها بالدقة والسرعة المنشودتين.



وشددت على أهمية تطبيقهم لسياسة الباب المفتوح في التعامل مع المواطنين وبذل كل الجهود الممكنة في سبيل تطوير آليات العمل وخططه في إدارات الوزارة وأقسامها بما يصب في خدمة الكويت ويلبي تطلعات المواطنين.



وكانت لجنة شؤون الموظفين في وزارة «الشؤون» قد رفعت قائمة بتسكين بعض الوظائف الإشرافية تمهيدا لاعتمادها من ديوان الخدمة المدنية.