ندى أبونصر



احتفلت الكاتبة البحرينية أميرة البلوشي بتوقيع روايتها «القدر الموجع» الصادرة عن دار تقاسيم للنشر، مساء أول من أمس في معرض الكويت الدولي للكتاب بحضور نخبة من المثقفين والكتاب والأدباء والنقاد والمفكرين وعشاق الكلمة.



وبهذه المناسبة، قالت أميرة البلوشي في تصريح لـ «الأنباء» ان «القدر الموجع» رواية اجتماعية طرحت بأسلوب شائق، مزجت فيه الدراما بالرومانسية، وجسدت فيه مشاعر مختلفة كالأمل والألم والخيبة والضياع، لافتة إلى أنها تروي قصة بطلي الرواية اللذين تزوجا عن حب وقناعة، وكان بينهما تكافؤ اجتماعي وعقلي وعاطفي، وعلى قدر كبير من التفاهم والانسجام، ولكن شاءت الأقدار ان تفرق بينهما بسبب تباين رغباتهما، والأقدار ذاتها ستجعلهما يلتقيان في يوم من الأيام، لكن السؤال: ما تلك الرغبات؟ وماذا سيحدث؟، أترك المفاجآت للقراء.



وأضافت البلوشي: هناك العديد من الرسائل التي أحببت ان أوجهها من خلال روايتي وهي ان في حياتنا الكثير من القصص الغريبة والمؤلمة، إن تسللنا إلى شغاف قلوب من حولنا وبداخل منازل الأشخاص لعلمنا ما يعانيه غيرنا من مشاكل وهموم وأوجاع، ولصدمنا من واقعهم المرير الذي لا يظهرونه، وأدركنا الكثير من النعم التي أكرمنا الله بها، مناشدة الجميع الاهتمام والحفاظ على القلوب المحبة الصادقة والالتفاف حولها والتمسك بها.



وتابعت: فمن منا لم يشعر بالألم في يوم من الأيام، ألم فقد الأحبة، ألم الغدر والخيانة، ألم الظلم والقهر، ألم عقوق الأبناء وجحودهم، ألم نكران وإهمال الوالدين لأبنائهما، أو شعر بألم بسبب خسران وظيفة أو تجارة وغيرهما، جميعنا تجرعنا الألم ولكن بطرق مختلفة، وكانت ردود الأفعال أيضا متباينة ولهذا يجب أن نرأف ببعضنا بعضا، فكل إنسان في هذه الحياة لديه ما يكفيه من هموم وآلام، مشيرة الى أن الرواية اعتمدت على الأسلوب البسيط القريب من القلب لكي لا يمل القارئ، ويشعر بالمتعة والتشويق أثناء القراءة.



وفي نهاية حديثها تقدمت بالشكر لكل من ساندها ودعمها في مسيرتها الأدبية في مملكة البحرين وجميع دول الخليج.