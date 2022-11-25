أقامت الشركة الكويتية للاستثمار بالتعاون مع وزارة الصحة ندوة صحية توعوية تحت عنوان «شهر نوفمبر شهر صحة الرجل» بمشاركة د.علي عبدالوهاب عبدالله اختصاصي أمراض المسالك البولية (جراحة المناظير والروبوت بمستشفى جابر)، ود.محمد الرويشد اختصاصي جراحة الكلى والمسالك البولية بمستشفى جابر، وذلك بحضور ومشاركة موظفي الشركة من الرجال.



وقالت إدارة العلاقات العامة والاعلام في الشركة في تصريح صحافي بهذه المناسبة، إن «الكويتية للاستثمار» دأبت على اقامة مثل هذه الأنشطة المجتمعية المتنوعة وذلك في إطار مسؤوليتها تجاه المجتمع، وحرصا منها على الاطمئنان على صحة موظفيها ونشر الثقافة الصحية في صفوفهم، وتوعيتهم فيما يتعلق بأمراض البروستاتا.



وأشارت الى أن الشركة سبق لها وتعاونت مع وزارة الصحة في إقامة ندوات صحية مماثلة وآخرها كانت ندوة توعوية في شهر أكتوبر العالمي للتوعية بسرطان الثدي لموظفات الشركة.