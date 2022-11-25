بيروت - بولين فاضل



نجوم لبنان حالهم حال شعبه سوف تتغيّر يومياتهم واهتماماتهم وأحاديثهم على مدى شهر ليصبح محورها مونديال قطر، أما ما عدا ذلك ففي وسعه الانتظار طالما أن هذا الحدث الرياضي الكبير لا يحصل سوى مرة كل أربعة أعوام، وطالما أن اللبنانيين معروفون بتعلّقهم بكرة القدم الى حدّ الولع وبانقسام أكثريتهم الى جبهتين، جبهة برازيلية وأخرى ألمانية.



وفي جولة على الفنانين اللبنانيين وكيفية توزّعهم لناحية الأعلام التي سيرفعونها والمنتخبات التي سيشجعونها، نبدأ مع الفنان راغب علامة الذي يؤكد أنه من محبّي كرة القدم وينتظر كأس العالم بفارغ الصبر، وهو عربي الهوية والهوى، كما يقول وفي كل مرّة سيواجه منتخب عربي منتخباً آخر، سيكون من مشجعي المنتخب العربي من دون تردّد.

الفنان عاصي الحلاني بدوره يعيش في منزله أجواء المونديال والحماسة، خصوصاً أن المنزل منقسم على نفسه بحكم تأييد أولاده للألمان مقابل تأييده هو للبرازيليين.



الممثلة تقلا شمعون وعلى غرار ورد الخال تشجع المنتخب البرازيلي، وكذلك تفعل سيرين عبدالنور التي تجد نفسها مضطرة لمجاراة زوجها فريد رحمة المعجب كثيراً بالأداء البرازيلي.

وتقول سيرين إنها تتحمّس على حماسة زوجها وتصرخ وتهلل في العادة من دون أن تفهم الكثير عن أصول اللعبة.



وإذا كان وائل جسار وكارول سماحة ومايا دياب وهبة طوجي مع المنتخب البرازيلي، فإن إليسا ويارا مع المنتخب الإسباني، فيما نوال الزغبي تشجع الأرجنتين وإسبانيا على حد سواء.

ويشجع جوزيف عطية بدوره إسبانيا بينما الممثلون نيكولا معوض ونيكولا مزهر وطلال الجردي من أنصار المنتخب الألماني منذ كانوا صغاراً. ويقول الجردي إنه يأمل بأن يمر المونديال على خير على المتزوجين والأصحاب ويذهب الفوز لأصحاب الروح الرياضية.