مشروب دافئ يخفف من ارتفاع ضغط الدم



كشفت دراسة نشرت في المجلة الأميركية للتغذية السريرية، أن الشاي الأسود يعد خيارا جيدا لخفض ضغط الدم المرتفع.

وتشير الدراسة إلى أن الاستهلاك المنتظم لهذا المشروب الساخن يمكن أن يخفض ارتفاع ضغط الدم.



وشرب المشاركون في الدراسة ثلاثة أكواب من هذا المشروب الأسود يوميا، وتمكنوا من متابعة النتائج لمدة ستة أشهر بناء على مستويات ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.

وأكدت دراسة أخرى، نشرت في مجلة PLOS One، هذا الادعاء، لكنها تحذر من أن انخفاض ضغط الدم «ضئيل».



وتضيف الدراسة: «على الرغم من أن التأثير ضئيل، إلا أن هذه التأثيرات قد تكون مهمة لصحة القلب والأوعية الدموية على مستوى السكان». وعندما يتعلق الأمر بخطر الإصابة بأمراض القلب والشاي الأسود، تقدم المجلة الأميركية للطب الإجابة.



ووجد بحثهم أن تناول هذا الشاي بانتظام قد يساعد في تقليل عوامل الخطر المختلفة لأمراض القلب، مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وارتفاع مستويات الدهون الثلاثية والسمنة.

ووجدت دراسة أخرى في المجلة الأوروبية للتغذية السريرية، أن أولئك الذين يشربون ثلاثة أكواب من الشاي الأسود يوميا لديهم خطر أقل بنسبة 11% للإصابة بأمراض القلب. ويعد الشاي الأسود غني بمضادات الأكسدة التي تسمى الفلافونويد.



المصدر: «إكسبريس»