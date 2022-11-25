(فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا)، في هذه الآية يبين الله عزّ وجلّ مفعول معجزة النوم (غير الطبيعي)، حيث ضرب الله عزّ وجلّ على آذان الفتية حتى يناموا ولا يسمعوا الأصوات حولهم، بمعنى ان الله عزّ وجلّ عطل حاسة السمع عندهم لمدة ثلاثمائة وتسع سنين وكذلك عطل أي مسبب يساعد على إيقاظهم من النوم حتى يتموا المدة المحددة لهم، وبعد ذلك بعثهم الله عزّ وجلّ من نومهم دون أن يشعروا بالمدة الحقيقية التي ناموا فيها، ثم اختلفوا الى حزبين كل له تقديره البشري في إحصاء المدة التي ناموا فيها وكذلك اختلفت الأقوام الذين نقلوا قصتهم في المدة الحقيقية التي ناموا فيها اهل الكهف لكن الله عزّ وجلّ عنده العلم الحقيقي (نحن نقص عليك نبأهم بالحق) يقول الشيخ أبوبكر الجزائري في تفسيره (أيسر التفاسير) كانوا يتقلبون بلطف من الله وتدبيره لهم من جنب الى جنب حتى بعثهم الله من نومهم. قبس هذه الآية: لله سبحانه وتعالى جنود السموات والأرض يسخرهم لنصرة أوليائه الصالحين.