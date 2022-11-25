

جاء للرشيد كتاب من ملك الروم نقفور بنقض الهدنة التي كانت عقدت بين المسلمين والملكة ريني ملكة الروم وصورة الكتاب «من نقفور ملك الروم الى هارون ملك العرب أما بعد فإن الملكة التي كانت قبلي اقامتك مقام الرخ وأقامت نفسها مقام البيذق فحملت اليك من اموالها ما كنت حقيقا بحمل اضعافه اليها، وذلك لضعف النساء وحمقهن فإذا قرأت كتابي فاردد ما حصل قبلك من اموالها وإلا فالسيف بيننا وبينك». فلما قرأ الرشيد الكتاب استشاط غضبا حتى ما تمكن احد ان ينظر الى وجهه فضلا ان يخاطبه وتفرق جلساؤه من الخوف واستعجم الرأي على الوزير فدعا الرشيد بدواة وكتب على ظهر كتابه «بسم الله الرحمن الرحيم من هارون أمير المؤمنين الى نقفور كلب الروم قد قرأت كتابك يابن الكافرة والجواب ما تراه لا ما تسمعه» ثم سار ليومه فلم يزل حتى نزل مدينة هرقل وكانت غزوة مشهورة وفتحا مبينا فطلب نقفور الموادعة والتزم بخراج يحمله كل سنة.