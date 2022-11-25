

تناولت سورة الزمر عدة محاور أولها محور عقيدة التوحيد، وبين لنا الله عز وجل وقع الإيمان في قلوب المؤمنين الذين أذعنوا للحق واتصفوا بالإخلاص في الوحدانية والإخلاص في الدعوة والإخلاص في الحرص على طلب الجنة.



وبين الله تعالى أهمية القرآن الكريم ومن يحرص على العمل به ثم بين عاقبة الأقوام السابقين والعذاب الذي نزل بهم لتكذيبهم وافترائهم على الله، ثم بين الله الجزاء العادل وانقسام الناس إلى صنفين: صنف آمن بالله سيدخل الجنة، وصنف كذّب بالله ورسله سيدخل النار، ثم انتقلت السورة الى بيان الرجوع الى الله والتوبة والعودة لمن يرغب الى الله وهذا من رحمته سبحانه.



معجزة ربانية



من الأمور التي تدعو إلى التوحيد إنزال مطر من السحاب فيدخل الأرض وجعله عيونا نابعة ومياها جارية ثم يخرج بهذا الماء زرعا مختلفا ألوانه وأنواعه، ثم ييبس بعد نضارته فتراه مصفرة ألوانه ثم يجعله حطاما متكسرا متفتتا، إن من فعل ذلك هو الله ذكرى وموعظة لأصحاب العقول السليمة.



أسباب انشراح الصدر



يرشدنا الله عز وجل الى ما يشرح صدر المسلمين، أولها: التوحيد وهو أعظم انشراح للصدر، ثانيا: الإنابة الى الله بالتضرع له سبحانه، ثالثا: الصلاة (فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين)، رابعا: قراءة القرآن ففيه شفاء للصدور، خامسا: الذكر: ويشمل أنواع الذكر من التسبيح والتحميد وغيرها (ألا بذكر الله تطمئن القلوب)، سادسا: الدعاء (رب اشرح لي صدري).



عبادة الخوف والرجاء



الله عز وجل هو الذي أنزل أحسن الحديث وهو القرآن العظيم متشابها في حسنه وأحكامه وعدم اختلاف، فيه القصص والأحكام والحجج والبيان تقشعر من سماعه وتضطرب جلود الذين يخافون ربهم، تأثرا بما فيه من ترهيب ووعيد ثم تلين جلودهم وقلوبهم استبشارا بما فيه من وعد وترغيب، عبادة الخوف والرجاء، تأثرا بالقرآن هداية من الله لعباده ومن يشاء من عباده ومن يضلله الله عن الإيمان بهذا القرآن للكفر وعناد فما له من هاد يهديه.



(أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب.. الآية) الوجه أكرم ما يكون في الإنسان، يقول الله هؤلاء الكافرون يتلقون النار بوجوههم لكفرهم وضلالهم لا يستطيع الكافر ان يتقي نفسه لكفره وضلاله، وقد كذب الذين من قبل قومك - يا محمد - فجاءهم العذاب من حيث لا يشعرون، فأذاقهم الله العذاب والهوان في الدنيا وأعد لهم عذابا أشد في الآخرة.



أمثال



(ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون).



القرآن فيه كل ما يحتاجه الإنسان وفيه تفصيل كل شيء، أخبرنا الله أمثال القرون الخالية تخويفا وتحذيرا لهؤلاء المشركين ليتذكروا ومن فضله سبحانه انه أنزل القرآن بأفصح لسان وأقوى بيان مستقيما لا عوج فيه لعلهم إذا اتبعوا القرآن يتقون.



المؤمن والكافر



(ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل.. الآية)، ضرب الله مثلا لعبد مملوك لشركاء متنازعين فهو حيران في إرضائهم، هكذا الكافر الذي تعددت آلهته فلم يعرف من يطلب ومن يرضي؟



فهل يستويان مثلا؟ لا يستويان. كذلك المشرك هو في حيرة وشك، والمؤمن في راحة واطمئنان، هكذا المؤمن إذا عاش في التوحيد عاش سالما قلبه مرتاح لأنه لا إله إلا الله وحده، فالله سلم قلبك أيها المؤمن فالثناء الكامل التام لله وحده، والحمد لله أن هدانا لتوحيده (إنك ميت وإنهم ميتون)، الله تعالى يخاطب أشرف خلقه، فإذا كان أشرف خلقه ميتا فحري بمن دونه أن يموت، يقول للكفار مؤكدا ان التوحيد لا يموت، فإنك يا محمد ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم جميعا أيها الناس يوم القيامة عند ربكم تتنازعون فيحكم بينكم بالعدل والإنصاف.



(ألقيت هذه المحاضرة في مسجد فاطمة الجسار بمنطقة الشهداء)