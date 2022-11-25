العقيلي: التحذير من التخاطب باللغة الأجنبية لا يعني أننا ضد تعليمها

الشطي: اللغة العربية لغة أهل الجنة فكيف تفرطون بها وتهملونها؟!

العنزي: واقعنا اللغوي ينذر بالخطر ويحتاج تحركاً سريعاً على كل المستويات



اللغة العربية لغة القرآن الكريم ولغة الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم وقد تعهد الله عزّ وجلّ بحفظ هذا القرآن، فقال تعالى: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) وللأسف نجد اللغة العربية في الوقت الحالي تواجه خطرا حقيقيا يتمثل في الغزو الثقافي الأجنبي من خلال الاهتمام باللغات الأجنبية الأخرى والتخلي عن اللغة العربية إضافة الى تفشي الأخطاء اللغوية، الأمر الذي يدعونا إلى ضرورة التنبيه إلى الاعتناء باللغة العربية والوعي بخطورة هذه التحديات فما الواجب علينا حتى نعيد لغتنا الجميلة كما كانت؟



يقول الشيخ يحيى العقيلي: اللغة العربية شعار الدين ووعاؤه، والقرآن لا يقرأ كما أنزله الله تعالى إلا بالعربية، ولا يتعبد بتلاوته إلا بها، وكل النصوص التي جاء فيها فضل قراءة القرآن فإنما مرادها قراءته باللسان العربي، ومما يزيد العربية مكانة وشرفا أنها لغة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، فهي أغنى اللغات بالمفردات، والمترادفات لها عذوبة في اللفظ ونغم في النطق وجمال في الحديث.



ولفت الى ان اعداء الملة كرسوا حربهم للغة العربية لمنزلتها العظيمة فكرسوا حربهم لها وسلقوا ألسنتهم بتحقيرها وتصغيرها وسنوا أقلامهم لنقدها وعيبها؛ لأنها لسان القرآن وبنيانه، ولعلمهم أنها وعاء الإسلام وشعاره، فتنفير الناس منها وصرفهم عنها ما هو إلا صرف عن كتاب الله تعالى وعن دين الإسلام، فهم يدركون ان تبديل ألسن هذه الشعوب الى لسانهم يكرس تبعيتهم لهم والدول المستعمرة من اول ما تقوم به اذا احتلت بلدا ان تضع للغتها موضع قدم فيه، مشيرا الى ان بعض الشعوب الغربية لا ترتضي التخاطب إلا بلغتها ويتنكر العرب للغتهم العرباء التي اختارها الله تعالى لهم وأنزل كتابه بها فيزاحمونها باللغات الأجنبية بحجة التقدم والتطور واستيفاء حاجات العصر.



وأكد الشيخ العقيلي أن لغة التخاطب هي جزء من هوية المرء وشخصيته ومن رضي ان يجعل خطابه بلغة اجنبية فقد اهتزت شخصيته وتشوه انتماؤه وسيقلد اصحابها في اخلاقهم وطباعهم وفي ثقافتهم وعاداتهم فيكون كمن استبدل الذي هو ادنى بالذي هو خير.



وحذر العقيلي الوالدين من التساهل في تحدث ابنائهم اللغة الاجنبية كلغة تخاطب، مشيرا الى ان هذا لا يعني مطلقا اننا ضد تعليمها كلغة تعلم يتعلم من خلالها الطلاب جوانب العلم والمعرفة من الآخرين، أو لغة تواصل لتبادل المصالح والخبرات بل وللدعوة للإسلام والتقارب بين الشعوب، وإنما نحذر من اللغة الأجنبية كلغة تخاطب، ومن الصغار على وجه الخصوص، لأن لغة التخاطب جزء من كيان المرء وهويته لا يصح ابدا ان تتشوه فكلنا راع ومسؤول عن رعيته.



وأضاف، والذي يؤلم المرء ويحزنه أن بعض الأمهات يتكلمن مع أبنائهن باللغة الإنجليزية، فأين لغة القرآن عباد الله؟ اين لغة سيد الأنام؟ أين لغة اعظم حضارة ظهرت للبشرية؟ وأين لغة خير أمة أخرجت للناس يظن البعض من الآباء والأمهات ان ذلك مظهر للرقي الاجتماعي والمباهاة بأن أبناءهم يدرسون في المدارس الأجنبية ولا يدركون انهم يخطئون في تربية أبنائهم ويبذرون بذورا تشوه شخصيتهم الإسلامية وانتماءهم لوطنهم وأمتهم.



لغة أهل الجنة



من جهته، يقول د.بسام الشطي: اللغة العربية هي اللغة التي خاطب الله عزّ وجلّ نبيه صلى الله عليه وسلم عن طريق القرآن الكريم المعجزة الخالدة والصالحة لكل زمان ومكان، فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى ومعجزة رضي الله ان تختم بها الرسالات ولغة اهل الجنة كما نص على ذلك ابن عباس، ولغة افضل الخلق وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، لغة افضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين من الصحابة رضي الله عنهم وهي لغة جبريل عليه السلام، فهي سيدة اللغات وأعظمها وفيها ملكة المعاني وتنوع الحروف وجمال الصوت وعذوبة الكلمات تجذب البعيد وموسوعة بسيطة وسهلة لكل الموجودات، قال سبحانه (بلسان عربي مبين) أي واضح. وأضاف د.الشطي: ومن المؤسف ان المنتمين الى الجزيرة العربية او بعض العرب والمسلمين بدأوا يفرطون بهذه اللغة ووقعوا في عدة أخطاء منها: الاهتمام باللهجات العامة في الأجهزة الإعلامية والصحف والمجلات وتقديمها على اللغة العربية ووصل الحد في دولنا العربية الى انك اذا تكلمت اللغة العربية الفصحى تعتبر انسانا غير حضاري ومتخلفا وجاهلا وغير متقدم فيضطر البعض الى الحديث احيانا باللغة العربية المصحوبة ببعض الكلمات الاجنبية.



وتأسف د.الشطي الى ان المدارس لا تهتم بتدريس اللغة العربية ولا التربية الإسلامية رغم وجودها بين الدول العربية فتأتي بأدنى مستوى لتعليم اللغة العربية.



خطر داهم



وحذر د.سعد العنزي من ضعف اللغة العربية بقوله: واقعنا اللغوي ينذر بخطر داهم ان لم يتم استدراك حالة الضعف الراهنة والتي تتطلب معالجة سريعة يتم التحرك عليها على كل المستويات التعلــيمية والإعــلامـــية والتربوية.



ويرى د.العنزي ان العلاج يكمن في نشر الوعي بأهمية اللغة والاهتمام بتعليم المعلم الناجح الذي يعمل على ترسيخ لغته في قلوب الطلاب ويطوع ألسنتهم على النطق الصحيح، والعناية بغرس محبة اللغة في نفوس ابنائنا عن طريق تعويدهم منذ الصغر على قراءة اللغة العربية من خلال القصص وبعض أشعار الأطفال والمقطوعات النثرية السهلة، فالمسؤولية تقع علينا جميعا للمحافظة على اللغة العربية بداية من الأسرة ومرورا بالمدرسة والجامعة وانتهاء بالمؤسسات المتخصصة.