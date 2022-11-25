مبارك التنيب



أخضع وافد سوري للتحقيق على خلفية اتهامه بالتهجم على ضابط في وزارة الداخلية برتبة ملازم مستخدما سكينا وكذلك للسكر البين.



وقال مصدر أمني إن ضابط برتبة ملازم سجل قضية في مخفر شرطة ميدان حولي، مشيرا إلى انه تلقى بلاغا بوجود مشاجرة في منطقة حولي، حيث شاهد سوريا من مواليد 1995 في حالة غير طبيعية ويحمل سكينا، ولدى الطلب منه الصعود الى الدورية لاذ بالفرار بعدما هدد الضابط بالسكين.

وأضاف: بعد ساعة من الواقعة حضر المتهم، الذي قال انه كان في طريقه إلى منزله وفي حالة غير طبيعية نتيجة احتساء الفودكا، وحصلت بينه وبين شخصين مجهولين مشكلة وفوجئ بحضور الدورية، وأنه هرب خوفا من القبض عليه، ولكن أسرته نصحته بتسليم نفسه، وبسؤاله عن تهجمه على الضابط انكر، وبسؤاله عن مصدر الفودكا التي جعلته في حالة غير طبيعية التزم الصمت.