دعت القنصلية العامة بجدة المواطنين الكويتيين الموجودين في جدة والمنطقة الغربية بالسعودية إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم الخروج من المنازل الا للضرورة القصوى في ظل الحالة المناخية المصحوبة بأمطار غزيرة تشمل منطقة مكة المكرمة.



وشددت القنصلية في بيان على أخذ الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الاجواء والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية وعدم تجاوزها وضرورة الالتزام التام بالإرشادات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة في السعودية حفاظا على سلامتهم.



ودعت القنصلية المواطنين الكويتيين الى التواصل معها في حال طلب المساعدة أو الاستفسار على مدار الساعة على رقم الطوارئ 00966535571133.



وكانت إمارة منطقة مكة المكرمة اعلنت إغلاق طريق (مكة ـ جدة) السريع وبشكل احترازي نظرا لهطول الأمطار وحرصا على سلامة الجميع.



كما أعلن مطار الملك عبدالعزيز بجدة عن تأخر إقلاع بعض الرحلات الجوية بسبب الأحوال الجوية.