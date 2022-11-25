تحت رعاية رئاسة الأركان العامة للجيش نظمت مديرية العمليات السيبرانية محاضرة عن الاحتيال الإلكتروني بمناسبة الأسبوع الدولي للتوعية ضد الاحتيال الالكتروني، بهدف توعية منتسبي وزارة الدفاع من العسكريين والمدنيين بخطر حملات الاحتيال والقرصنة الالكترونية، ورفع مستوى الوعي والإدراك في كيفية كشف هذه الاحتيالات وآلية التعامل معها لحماية أنفسهم وأسرهم ومؤسساتهم.



وذكر مدير العمليات السيبرانية العميد ركن بحري مهندس محمد عبدالعزيز بوعركي، أن الأمن السيبراني مسؤولية الجميع وأن الاحتيال الالكتروني له تأثير خطير على المجتمع وستقوم مديرية العمليات السيبرانية بإقامة العديد من المحاضرات في مختلف وحدات الجيش الكويتي بهدف زيادة الوعي وتجنب الوقوع في عمليات الاحتيال الإلكتروني.