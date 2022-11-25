أعلن مكتب مساعد العميد للشؤون الطلابية في كلية العلوم بجامعة الكويت عن إقامة معرض «علوم وتكنولوجيا الفضاء»، وذلك تحت رعاية مدير جامعة الكويت بالإنابة



د.سعاد الفضلي في الفترة من 28-2022/11/30، والذي سيعقد في الساعة 10:00 صباحا في المبنى الجنوبي (1) بكلية العلوم في مدينة صباح السالم الجامعية.



وفي هذا الإطار، أكدت رئيس مكتب التوجيه والإرشاد في الكلية منى محمود أن معرض «علوم وتكنولوجيا الفضاء» يأتي تزامنا مع احتفال العالم بشهر الفضاء ومع اطلاق أول قمر اصطناعي كويتي (1-KuwaitSat)، موجهة دعوة عامة للحضور والمشاركة في المعرض الذي يهدف إلى إلهام الطلبة وتثقيف العامة، وعرض أحدث ما توصل إليه العلم في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء.