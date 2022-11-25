عندما دخل ممفيس ديباي بديلا في الشوط الثاني خلال فوز منتخب بلاده على السنغال في مباراته الاولى في مونديال قطر الاثنين الماضي، بعد غياب شهرين عن الملاعب، تنفس الصعداء ومعه كل هولندا.



وعلق مواطنه وشريكه في خط المقدمة ستيفن بيرخفين «عودة أفضل هدافينا مهمة جدا للفريق، سيمنحنا ذلك خيارات إضافية»، وقد شعر بيرخفين بالعزلة قليلا لمدة ساعة أمام «أسود التيرانغا» ومدافعهم الصلب خاليدو كوليبالي، إلى حين دخول ديباي في الدقيقة 62 عندما كان التعادل السلبي سيد الموقف.



ورغم افتقار ممفيس ديباي مهاجم برشلونة الاسباني إلى إيقاعه، لابتعاده شهرين بداعي إصابة في الفخذ، تزامن ذلك مع تحسن الهجوم البرتقالي، بدا ديباي مصمما وشارك في الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع عندما أخفق الحارس السنغالي إدوار ميندي في التصدي لمحاولته، لتتهيأ الكرة أمام ديفي كلاسن تابعها في الشباك، بعد أن منح خودي خاكبو التقدم لـ«الطواحين» في الدقيقة 84، وقال المدرب لويس فان غال الذي أبقى الغموض طوال الأسبوع الماضي بشأن ابن الـ 28 عاما «لعب ممفيس ديباي دورا مهما أمام السنغال».