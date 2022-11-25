أكد المدير الفني لمنتخب ويلز، روبيرت بيج، على صعوبة مباراة المنتخب الويلزي أمام نظيره الإيراني اليوم في إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة كأس العالم لكرة القدم «قطر 2022».



وقال بيج أمس في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة «جميع اللاعبين في لياقة بدنية جيدة، إيران تريد الفوز بعد الخسارة المدوية من إنجلترا، سيقومون بتغيير التشكيل، هم يلعبون بطريقة 3/3/4 مثل أميركا، لن نتفاجأ بتشكيل إيران أمامنا».



وأضاف «نحن وإيران مطالبون بالفوز، لكن نحن سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث». وتابع قائلا «غاريث بيل لاعب رائع ودائما يدعم منتخب بلاده في المباريات عندما نحتاجه، وهو من أسباب وصول ويلز إلى كأس العالم ويستحق كل التقدير الذي يحظى به». وعن مدى قدرة بيل على تحمل ضغط مباريات دور المجموعات، أوضح بيج قائلا «سنختار بيل في المباريات المقبلة، لا يوجد حل، هو محترف من الدرجة الأولى ويعرف ما يحتاجه جسده وسيكون مستعدا للمشاركة».



كما أكد مهاجم المنتخب الإيراني مهدي طارمي، أن لاعبي «تيم ملي» لم يتعرضوا «لأي ضغط» بعد رفضهم أداء النشيد الوطني قبيل مباراتهم الافتتاحية في مونديال «قطر 2022» أمام إنجلترا، دعما للاحتجاجات في الجمهورية الإسلامية.



وقال لاعب نادي بورتو البرتغالي ردا على سؤال عما إذا كان وزملاؤه قد تعرضوا لأي ضغوط من قبل السلطات «لا أحب الحديث عن الأمور السياسية لكننا لا نشعر بأي ضغط».