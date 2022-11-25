بعدما فرضا نفسيهما من الركائز الأساسية لفريقهما بوروسيا دورتموند الألماني رغم صغر سنهما، يستعد الأميركي جيو رينا والإنجليزي جود بيلينغهام لوضع صداقتهما جانبا، حين يتواجهان اليوم في مونديال قطر 2022.



جلس رينا (20 عاما) على مقاعد البدلاء خلال المباراة الأولى للولايات المتحدة في المونديال القطري ضد ويلز (1-1)، لكن من المتوقع أن يبدأ أساسيا على ملعب البيت في الخور ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية التي بدأها بيلينغهام ورفاقه بقوة باكتساح إيران 6-2 في لقاء كان ابن العشرين عاما صاحب هدف الافتتاح فيه.



وقبل المواجهة بين الفريقين الجمعة، أفاد رينا بأنه كوّن صداقة قوية مع الإنجليزي منذ انضمام الأخير لدورتموند قبل عامين، كاشفا أن لاعب برمنغهام سيتي السابق كان سندا له خلال موسم 2020-2021 حين كان الأميركي يعاني من لعنة الإصابات.



وقال رينا: «إنه بالتأكيد أعز صديق لي في دورتموند»، مضيفا تربطنا حقا علاقة وطيدة داخل الملعب وخارجه، كان رائعا خلال العام الماضي بمجرد التحدث معي، من الواضح أنه كان عاما صعبا علي لكنه كان الشخص الذي يتواصل معي أكثر من أي شخص آخر، كي يحرص على أن كل شيء على ما يرام.



وتابع جناح نيويورك أف سي السابق الذي التحق بدورتموند عام 2019 «نجلس بجانب بعضنا في الحافلة، وعندما نسافر بالطائرة الى أي مكان نجلس بالقرب من بعضنا أيضا، نحن نتغذى معنويا من بعضنا البعض، في الملعب وخارجه، إنه لاعب رائع وشاب رائع».