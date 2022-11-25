تنتظر الجماهير السعودية مواصلة انتصارات الأخضر، فبعد مفاجأة تعد من بين الأكبر في تاريخ كأس العالم، وفوز مستحق على الأرجنتين 2-1، يترقب عشاق الأخضر غدا السبت من «الصقور» تحقيق الفوز على المنتخب الپولندي وهدافه الأسطوري روبرت ليفاندوفسكي في المواجهة التي تجمع الفريقين على ملعب ستاد المدينة التعليمية، لحسم بطاقة التأهل الأولى إلى الدور الثاني عن المجموعة الثالثة في منافسات كأس العالم التي تحتضنها قطر حتى 18 ديسمبر المقبل، وذلك دون الحاجة إلى الانتظار حتى مباراته الأخيرة أمام منتخب المكسيك.



وقد بدأ «الأخضر السعودي» تحضيراته لمواجهة پولندا، في اليوم الثاني لفوزه على منتخب «التانغو» مباشرة، واستبعد الفرنسي هيرفي رينارد مدرب السعودية مشاركة سلمان الفرج في أي مباراة أخرى بكأس العالم لكرة القدم بعدما تعرض قائد المنتخب لإصابة خلال الفوز التاريخي على الأرجنتين، كما شهدت أيضا سقوط ياسر الشهراني أرضا وخروجه على محفة طبية بعد تدخل من زميله الحارس محمد العويس الذي كان يحاول إبعاد تمريرة عالية، ليفتقد الأخضر عنصرين مهمين أمام رفاق «ليفا» في مواجهة صعبة تنتظرهم غدا.



وشدد رينارد على ضرورة التحلي بالتواضع دائما في كرة القدم التي تشهد انتصارات وانكسارات، موضحا: احتفلنا لمدة عشرين دقيقة وهذا كل شيء، لدينا مباراتان قادمتان، مشيدا بدوره المتميز والمساعد في تحضير اللاعبين، وإبعاد أي ضغوط عليهم «رئيس الاتحاد السعودي يثق بما نقدمه ولا يمارس الضغوط علينا حتى في الاجتماع الذي سبق البطولة».

وفي ذات المجموعة، تنتظر الأرجنتين بقائدها الموهوب ليونيل ميسي مواجهة المكسيك على أحر من الجمر، وذلك لتعويض الإخفاق الكبير، والهزيمة الموجعة التي تعرضوا لها على يد الأخضر السعودي، ولإنعاش آمالهم بالتأهل للدور الثاني، حيث سيكون ستاد لوسيل الذي شهد خسارتهم 1-2 أمام السعودية مسرحا لمواجهة المكسيك غدا في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم، ولن تكون هناك خيارات كثيرة أمام المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، حيث الفوز ولا سواه، إن أرادوا البقاء طويلا في الدوحة القطرية، والمضي بعيدا في الكأس العالمية.



وتشير التقارير إلى أن سكالوني لم يحسم بعد التشكيل الأساسي الذي سيواجه منتخب المكسيك، وستكون هناك تغييرات في خطي الدفاع ووسط الملعب، حيث من المتوقع أن يحل ليساندرو مارتينيز محل كريستيان روميرو الذي تأثر مستواه في المباراة الأولى بسبب الإصابات المتكررة مع توتنهام، بينما سينتظر غونزالو مونتيل أو ماركوس أكونيا الفرصة للدخول بدلا من ناهويل مولينا أو نيكولاس تاليافيكيو، ويعد إنزو فرنانديز وأليكس ماك ليستر مرشحين للدخول في التشكيل الأساسي لمنتخب الأرجنتين بدلا من أليخاندرو جوميز أو لياندرو باريديس.