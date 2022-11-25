الدوحة ـ عبدالعزيز جاسم



قد يختلف الكثيرون حول العالم على أفضل لاعب في العالم على مر التاريخ فهناك من يهوى لعب زين الدين زيدان وهناك من يعشق مهارة وأهداف بيليه والبعض الآخر لا يريد سوى ذكر «الظاهرة» رونالدو ويرفض أي رأي آخر، فيما يمجد الألمان أسطورة الدفاع بكنباور، وعند الإيطاليين تجدهم يحبون دل بييرو وروبيرتو باجيو وتوتي، وفي إسبانيا هناك عشق لتشافي وإنييستا، وكأن كل دولة تقول «الزين عندي»، وتميل لأن يكون لاعبها هو الأفضل.

وفي الأرجنتين هناك لاعبان لا يمكن المساس بهما وبنفس الفكر ينظر أكثر جماهير العالم على أنهما هما الأحق بالمنافسة على لقب أفضل لاعب في العالم على مر العصور، وبلا شك نتحدث هنا عن «البرغوث» ليونيل ميسي و«الأسطورة الراحل» دييغو ارماندو مارادونا.



لذلك، وبعيدا عن التحدي الخارجي مع البرازيليين والإسبان والفرنسيين، هناك منافسة حقيقية وفعلية بين الجماهير الأرجنتينية وضعتهم في حيرة كبيرة بالتساؤل عن الأفضل منهما، وربما يلخص رد أحد الجماهير جميع ما نقول عندما أجاب عن تساؤل «الأنباء» من قلب الدوحة بأن ميسي ومارادونا مثل الأب والأم بالنسبة للأرجنتينيين، لذا لا يمكن أن تقول إن أحدهما أفضل من الآخر.



ومن خلال التقرير المصور الخاص بـ«الأنباء» الذي حرصنا من خلاله على الاستفسار من الجماهير الصغيرة والشابة والمتقدمة في العمر وكذلك النساء، فقد لاحظنا أن هناك أغلبية تتوافق في رأيها بأن ميسي أفضل من مارادونا وهي شريحة كبيرة من الشباب وبعض الصغار الذين لم يعاصروا الراحل مارادونا والقليل جدا من الكبار، فيما ذهب جزء آخر ولكن بدرجة أقل إلى أن مارادونا لا يقارن بأحد حتى وإن كان ميسي، وكانت إجابتهم واضحة وصريحة بأن الراحل هو نجم كل العصور وانه من أدخل مفهوم المهارة و«الحرفنة» على كرة القدم، ولذلك فالمقارنة هنا مرفوضة.



كما كان هناك عدد كبير من الجماهير التي ترفض المقارنة ويقولون بصوت واحد إن ميسي ومارادونا لا يختلفان عن بعضهما بعضا وإنهما «قمران» في سماء الأرجنتين ولا يمكن التقليل من أحدهما حتى وان كانت مقارنة، «لذلك فضلنا الانسحاب وعدم سؤال تلك المجموعة خوفا من تفاقم الأمور؟!».



وهنا في الدوحة ومع كأس العالم 2022، هل سيظهر لنا نجم جديد لامع تتم مقارنته بميسي أو مارادونا أم ستستمر نفس «الحكاية والرواية» لسنوات مقبلة؟!