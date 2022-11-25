يواجه منتخب فرنسا مساء غد السبت نظيره الدنمارك على ستاد 974، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم (قطر 2022)، كما يلتقي المنتخب التونسي مع نظيره الأسترالي أيضا على ملعب ستاد الجنوب، وكان المنتخب الفرنسي المعروف بـ «الديوك» قد حقق الفوز على نظيره منتخب أستراليا 4-1، بينما تعادل منتخب الدنمارك مع نظيره تونس 0-0 في الجولة الأولى.



ويتصدر منتخب فرنسا ترتيب فرق المجموعة برصيد 3 نقاط، ويأتي المنتخبان التونسي والدنماركي في المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة لكل منهما، فيما يتذيل منتخب أستراليا الترتيب دون رصيد.



ويتوقع أن تواصل فرنسا أداءها الجميل الذي قدمته أمام استراليا، فتألق كليان مبابي، وعثمان ديمبلي، وأوليفييه جيرو سيكون حاسما لتجاوز الدنمارك، ويتطلع أبطال العالم للفوز الذي سيضمن لهم الصعود لدور الـ 16 قبل الجولة الأخيرة من الدور الأول.



ويأمل جيرو في الحصول على لقب هداف المونديال، وتجاوز الدولي السابق تيري هنري أيضا، حيث يتساويان حاليا برصيد 51 هدفا لكل منهما، بعد أن هز الشباك مرتين في فوز فريق المدرب ديدييه ديشان 4 - 1 على أستراليا الثلاثاء الماضي.



ورغم أن فرنسا بدأت مسيرة الدفاع عن اللقب بطريقة مقنعة، فإنها لن تستهين بقدرات منتخب الدنمارك، فقد خسرت فرنسا في آخر مواجهتين لها مع الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية.



وشارك اللاعبون المهاجمون مبابي وجيرو وأنطوان غريزمان وعثمان ديمبلي من البداية في مواجهة أستراليا، لكن المدرب ديشان ربما يقرر أن يتوخى مزيدا من الحذر في مباراة السبت.



وقال ديمبلي الذي يتذكر آخر هزيمتين أمام الدنمارك: «تبين لنا أنه لا توجد فرق صغيرة في كرة القدم الحديثة، رأينا ذلك أمام الدنمارك».



وفي قلب الدفاع ربما يتسنى لديشان الاعتماد على جهود رافائيل فاران صاحب الخبرة الكبيرة، بينما يستمر تعافيه من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، في حين يفترض أن يشارك تيو هرنانديز أساسيا من البداية ليلعب في يسار خط الدفاع بعد استبعاد شقيقه لوكا هرنانديز من البطولة بسبب إصابة في الركبة.



وفي مباراتها الأولى في البطولة تعادلت الدنمارك من دون أهداف مع تونس، وقال مدربها كاسبر يولماند، إنه يتعين على فريقه رفع مستوى أدائه في مواجهة المنافس الفرنسي، كما يفتقد لاعب خط الوسط الدولي توماس ديلاني للإصابة، بحسب تأكيد الاتحاد الدنماركي لكرة القدم.



وفي المواجهة الثانية، تبدو الحظوظ متشابهة قليلا بين تونس واستراليا، وإن مالت الكفة إلى المنتخب التونسي، وقد التقى الفريقان مرتين وفاز كل فريق مرة واحدة، وجاءت المواجهة الأخيرة في كأس القارات في 2005 وفازت تونس 2-0.



وقد جاء تعادل تونس دون أهداف مع الدنمارك في الجولة الافتتاحية لتخرج بشباك نظيفة لأول مرة في كأس العالم منذ 1978 عندما تعادلت بالنتيجة ذاتها أمام ألمانيا الغربية، فيما لم تحقق أستراليا أي فوز في آخر 7 مباريات بكأس العالم، (تعادلت مرة وخسرت 6 مرات)، ويعود انتصارها الأخير في دور المجموعات لتفوقها على صربيا في 2010.