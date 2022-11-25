وجّه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الشكر للفريق الوطني الياباني والمشجعين اليابانيين على تنظيف غرفة تغيير الملابس والستاد في مونديال قطر.



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن «فيفا» نشرت على حسابها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» أمس الخميس صورة للغرفة التي استخدمها الفريق الياباني المعروف باسم «ساموراي بلو»، مشيرة إلى أن الغرفة تبدو نظيفة والمناشف مطوية بعناية.



وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم: «بعد فوز تاريخي على ألمانيا في كأس العالم في اليوم الرابع للمباريات، قام مشجعو اليابان بتنظيف القمامة من مدرجات الملعب، بينما غادر الساموراي الأزرق غرفة تغيير الملابس في ستاد خليفة الدولي وهي نظيفة».



وكتبت «فيفا» - في منشورها - «دومو أريجاتو» باليابانية والتي تعني «شكرا». يشار إلى أن المشجعين اليابانيين قد شوهدوا وهم يجمعون القمامة بعد المباراة.. وقالت فيفا: «إنهم قدموا مثالا يحتذى به».