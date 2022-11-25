الدوحة - فريد عبدالباقي



استضاف برنامج «الهدف 22»، التابع لمؤسسة الجيل المبهر، في إحدى فعالياته التي أقيمت في المدينة التعليمية، ابنة أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه، كيلي ناسيمنتو، حيث تحدثت خلال فعالية بعنوان «القوة المغيبة للعبة الجميلة»، عن دور الرياضة في تمكين المجتمعات وتحقيق التكافؤ في الفرص بين الجنسين، وذلك على هامش مونديال قطر.



وقالت كيلي: «حين انتقلنا مع والدي بيليه من موطننا البرازيل إلى الولايات المتحدة الأميركية، بعد أن تلقى دعوة للانضمام إلى نادي نيويورك كوزمو، اكتشفنا أن الكثير من الناس لا يمتلكون الوعي الكافي حول ثقافتنا، لكن لعبة كرة القدم سمحت لي بالسفر حول العالم والتعريف بثقافتي في كل مكان»، مضيفة هنا تكمن أهمية هذه اللعبة، واليوم، مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، بات من المذهل أن نرى كيف يمكن للرياضة أن تغير الطريقة التي ينظر بها الأفراد تجاه الثقافات.



وذكرت كيلي أن توقعات «فيفا» بأن يصل عدد مشاهدات نهائيات كأس العالم إلى نحو 5 مليارات مشاهد حول العالم، تشير إلى المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق الدولة المضيفة.