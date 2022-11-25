في بلاد «المدفعجي» غيرد مولر والهدافين الرائعين يورغن كلينسمان وميروسلاف كلوزه، لا يزال المنتخب الألماني يبحث عن خليفة شرعي لهؤلاء في مونديال 2022 في كرة القدم، ما أجبر المدرب هانزي فليك على استدعاء مهاجمين جديدين إلى تشكيلته.



وبرز كلوزه أفضل هداف في تاريخ نهائيات كأس العالم مع 16 هدفا، كما انه الى جانب مولر وكلينسمان يتواجدون في قائمة أفضل ستة مراكز لهذه الفئة.



لكن فشل المنتخب في سد الثغرة التي تركها كلوزه وقد بدا الأمر جليا في مونديال روسيا 2018، حيث فقدت ألمانيا لقبها وخرجت بخفي حنين من الدور الأول على الرغم من أن المجموعة كانت في متناولها بتواجد منتخبات السويد والمكسيك وكوريا الجنوبية.



فالمهاجم سيرج غنابري مثلا، ليس متحمسا لشغل مركز قلب الهجوم، وقال في هذا الصدد في مؤتمر صحافي: «الجميع يدرك أن مركزي المفضل هو وراء المهاجمين، لكنني أشعر بالراحة أيضا على الجناحين».



وعما إذا كان يحبذ شغل مركز اللاعب رقم 9، أجاب مازحا «قد يكون هذا الأمر خيارا، لكن سينتهي بي الأمر على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين» في حين أن زميله في الفريق كاي هافيرتس لا يحبذ بدوره شغل هذا المركز.



منذ تسلمه منصبه على رأس الجهاز الفني لألمانيا في خريف 2021، بعد 15 عاما من حقبة المدرب السابق يواكيم لوف صاحب التتويج بمونديال 2014، اعتقد هانزي فليك انه يستطيع الاعتماد على تيمو فيرنر كالحل الأمثل لشغل مركز رأس الحربة.



لكن قبل انطلاق كأس العالم بثلاثة أسابيع، أصيب فيرنر في كاحله الأيسر في دوري أبطال أوروبا، في الوقت الذي كان بدأ يستعيد مستواه الى جانب زميله في فريق لايبزيغ الألماني الفرنسي كريستوفر نكونو.



أما المرشح البارز للعب في مركز قلب الهجوم فهو هافيرتس الذي يلعب أساسيا في صفوف تشلسي الإنجليزي.