الدوحة - فريد عبدالباقي



حقق الألبوم الغنائي لبطولة كأس العالم قطر 2022، رقما قياسيا، وذلك من خلال أغنية «حالمون» حيث تجاوز حاجز 50 مليون مشاهدة على القنوات الرسمية في قناة «فيفا» على اليوتيوب وقناة اللجنة العليا للمشاريع والإرث خلال 3 أيام من طرحها وهو رقم جديد.



وتم تقديم الأغنية في حفل افتتاح بطولة كأس العالم وأداها نجم البوب الكوري الجنوبي وعضو فرقة «بي تي إس» جونغكوك، والمطرب القطري فهد الكبيسي.



وبينما حققت أغنية «هيا هيا» أكثر من 45 مليون مشاهدة على قناة «فيفا» فقط، وقدمها النجم الأميركي ترينيداد كاردونا، والمغني الأفريقي الشهير دافيدو، والفنانة القطرية عائشة.



تخطت أغنية «ارحبوا» باللغة الإنجليزية الـ42 مليون مشاهدة، وهي من أداء الفرنسي ميتر جيمس، وأوزونا من بورتوريكو، فيما وصلت الأغنية العربية منها الى 24 مليون مشاهدة على قناة Ooredoo التي أنتجت الأغنية من أداء كل من الكويتية حنين حسين، والقطري ناصر الكبيسي، والسعودي عايض يوسف، ويستوحي اسم «ارحبوا» من اللغة المحلية والثقافة العربية، وتعكس الأغنية طيب الترحاب في قطر.



ووصلت مشاهدة أغنية «قناديل السماء» قرابة 20 مليون مشاهدة، وشارك في الأغنية 4 فنانات عربيات، هن: اليمنية بلقيس فتحي، والمغربية - الكندية نورة فتحي، والعراقية رحمة رياض، إضافة إلى المغربية منال، وتحتفي بالحكمات السيدات اللواتي سيشاركن في إدارة مباريات المونديال، بينما وصل عدد مشاهدات الموسيقي الرسمية الى أكثر من 7 ملايين مشاهدة على قناة «فيفا» فقط.



وتخطت أغنية «توكا تاكا» التي اطلقها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، لتكون الأغنية الرسمية لمهرجان «فيفا» للمشجعين، 27 مليون مشاهدة خلال 5 أيام فقط، وتجمع الأغنية ثلاثة نجوم عالميين هم: المغنية اللبنانية ميريام فارس، والفنانة المولودة بترينيداد والمقيمة بأميركا نيكي ميناج، والمغني والمؤلف الكولومبي مالوما.