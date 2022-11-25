أعلن المدرب غاريث ساوثغيت أمس أن هداف المنتخب الانجليزي هاري كين الذي تعرض لإصابة في كاحله الأيمن أمام إيران، بات جاهزا للعب مع «الأسود الثلاثة» بمواجهة نظيره الأميركي، وقال ساوثغيت: «هو بخير، تمرن مرة جديدة بمفرده، ولكنه سيعود إلى المنتخب غدا وكل شيء يسير بشكل جيد من أجل المباراة».



وكان مهاجم توتنهام ضحية عرقلة خشنة في الدقيقة 50 خلال الفوز الساحق على إيران 6-2 (الإثنين) في مستهل منافسات المجموعة، ليغادر الملعب في الدقيقة 75 ويحل كالوم ولسون بدلا منه. وخلد كين للراحة في الأيام التالية للمباراة، قبل أن يخضع لفحوص طبية أثبتت عدم تعرضه لإصابة خطرة.



وأكد ساوثغيت جاهزية مهاجمه قائلا: «لقد تحققنا لكي نكون متأكدين، ولكن كل شيء يسير بشكل جيد»، مضيفا: الاصابة في القدم أكثر من الكاحل، لقد كانت عرقلة قوية، لكن لحسن الحظ اجتازها من دون الكثير من الضرر.



ويأمل منتخب إنجلترا في تحقيق فوزه الثاني تواليا أمام الولايات المتحدة المتعادلة في مستهل مبارياتها أمام ويلز 1-1، ليبلغ دور ثمن النهائي باكرا.