بعدما بات أصغر لاعب يدافع عن ألوان إسبانيا في بطولة كبرى (كأس العالم أو كأس أوروبا) في التاريخ (عن 18 عاما و110 أيام)، دوّن غافي بالهدف الخامس لإسبانيا اسمه في تاريخ النهائيات كأصغر لاعب يسجل في كأس العالم منذ أسطورة البرازيل بيليه (17 عاما و249 يوما) خلال نهائي 1958 ضد السويد (ثنائية في الفوز 5-2).



وبات نجم برشلونة ثالث أصغر هداف في تاريخ النهائيات بعد بيليه الذي كان يبلغ 17 عاما و7 أشهر و27 يوما حين سجل ضد ويلز في 19 يونيو 1958، والمكسيكي مانويل روخاس الذي كان يبلغ 18 عاما و3 أشهر ويومين حين سجل في 19 يوليو 1930 ضد الأرجنتين.



وعلق غافي على دخوله التاريخ، قائلا: «إنه أحد أفضل أحلامي، لم أتخيل ذلك في حياتي، أنا سعيد جدا».



وبدا مدرب منتخب إسبانيا لويس إنريكي واثقا من أن النجم الشاب سيصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم، قائلا: «إنه لاعب فريد من نوعه، لاعب مختلف لأنه في الثامنة عشرة من عمره لكنه يملك شخصية لاعب مخضرم»، مضيفا: نحن سعداء لوجوده في فريقنا ونعتقد أنه سيكون أحد أفضل النجوم في عالم كرة القدم، مشيرا الى أنه يتوقع من غافي مواصلة تطوره بالقول: «آمل أن يلعب كل مباراة أفضل من التي سبقتها وأن يحاول اللعب بعدوانية أكثر مع الكرة ومن دونها.

الآن وبعد طي صفحة كوستاريكا والمباراة الافتتاحية، سيكون على غافي إثبات نضجه في مواجهة منتخب ألماني جريح سيقاتل بكل ما لديه من أجل محاولة تجنب الخروج من الدور الأول للمشاركة الثانية تواليا».