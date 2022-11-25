أبدى المدير الفني لمنتخب ألمانيا هانز فليك خيبة أمله في الخسارة التي مني بها «الماكينات» أمام اليابان في المباراة التي انتهت بفوز الساموراي بنتيجة 2-1 على ملعب «خليفة الدولي» ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة في المسابقة التي تستمر حتى الثامن عشر من شهر ديسمبر المقبل بمشاركة 32 منتخبا من مختلف القارات الست.



وأكد فليك في تصريحات عقب المباراة: «أمر مخيب للآمال للغاية، نشعر بالانزعاج لخسارتنا المباراة، سنحت لنا العديد من الفرص السهلة، لكن يتعين علينا أن نتطلع إلى الأمام، لدينا فرصة للحصول على ست نقاط».



ويخوض المنتخب الألماني لقاءه المقبل في المجموعة أمام نظيره الإسباني يوم الأحد القادم، قبل أن يختتم لقاءاته في مرحلة المجموعات، أمام منتخب كوستاريكا، في الأول من ديسمبر المقبل.



وأكد فليك أن منتخب اليابان كان أفضل من حيث الفعالية، مضيفا: لقد ارتكبنا بعض الأخطاء، وعلينا تحليلها والاستعداد للمباراة مع إسبانيا بأفضل طريقة.



وعن الأخطاء، قال هانزي فليك: «نيكلاس ببساطة يجب أن ينتبه، هذه أخطاء فردية كان علينا دفع ثمنها»، مضيفا في الشوط الأول أهدرنا الكثير من الفرص، لقد هزمتنا اليابان من حيث الكفاءة وبالتالي سجلت هدفا آخر، ويجب ألا تحدث الأخطاء الفردية التي ارتكبناها، كنا نعلم أن منتخب اليابان سريع في التحول، وهذا ما فعلوه.



وتحدث فليك عن التغييرات في المباراة: «أردنا فقط جلب طاقة جديدة، لم يلعب توماس مولر لفترة طويلة، لذلك كان هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به، هذه أخطاء فردية يجب ألا نرتكبها، لكننا ارتكبناها، لهذا خسرنا»، واضاف: علينا أن نتطلع إلى الأمام الآن، وهذا ما سنفعله، لا تزال هناك ست نقاط للعب من أجلها، نريد الحصول عليها، وهذا ما سنعمل عليه.



ورفض فليك تحميل أزمة الشارة الملونة مسؤولية الخسارة: «أنا لا أبحث عن أعذار هذا رخيص جدا بالنسبة لي».