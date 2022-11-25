نظمت دائرة العلاقات بمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، مسابقة «الشركة الأقوى» خلال يومي الأربعاء والخميس 23 - 24 الجاري على مسرح المؤسسة، برعاية وحضور الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح، وبحضور الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة.



وتعد هذه الفعالية الأولى من نوعها على مستوى القطاع النفطي في الكويت، تضمنت المسابقة أسئلة ثقافية من 3 فئات، أسئلة نفطية، ومعلومات عامة، وأسئلة رياضية، وتنافست الفرق المشتركة من الشركات النفطية على مدى يومين بنظام التصفيات، بحيث ينتقل الفريق الحاصل على النقاط الأعلى إلى مرحلة النصف النهائي ومن ثم النهائي.



ونجحت شركة «الكيماويات البترولية» في انتزاع الفوز والحصول على كأس «الشركة الأقوى» ضمن فعاليات «دوري الشركات»، وتأتي فكرة المسابقة التي تشمل جميع الشركات النفطية انطلاقا من تطبيق استراتيجية الاتصال 2040 وبهدف تحفيز الموظفين والعاملين.