٭ أوجستو: سجل أول هدف للبرتغال في تاريخ بطولات كأس العالم، وذلك في فوز منتخب بلاده على منتخب المجر بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور المجموعات بمونديال إنجلترا 1966.



٭ إيزيبيو: أحرز الهدف رقم 10 للبرتغال، وذلك في مباراة منتخب بلاده أمام كوريا الشمالية في دور الثمانية بمونديال إنجلترا 1966والتي انتهت بفوز منتخب البرتغال 5-3.



٭ بيتو: سجل الهدف رقم 20 في مرمى الولايات المتحدة الأميركية في الجولة الأولى من دور المجموعات بمونديال 2002 في اليابان وكوريا الجنوبية والتي انتهت بفوز أميركا 3-2.



٭ سيماو: أحرز الهدف رقم 30 للمنتخب البرتغالي في شباك المنتخب المكسيكي في دور المجموعات بمونديال 2006 في ألمانيا والتي انتهت بفوز منتخب البرتغال 2-1.



٭ لويس ناني: سجل الهدف رقم 40 لمنتخب البرتغال في مرمى الولايات المتحدة في الجولة الأولى من دور المجموعات بمونديال 2014 في البرازيل والتي انتهت بالتعادل 2-2.