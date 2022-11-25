دمشق - هدى العبود



أكد الفنان السوري غسان عزب لـ«لأنباء»، أنه لا يقبل أي دور عرض على زميل له قبله إلا بعد موافقة زميله ويشترط على شركة الإنتاج سؤال زميله «أو الاتصال مباشرة بزميلة وسؤاله» ترى هل أنت راض أن أقبل الدور المسند لك سابقا أم لا «من أجل أن نبقى زملاء عمل لأننا شئنا أم أبينا سنبقى وجها لوجه بمجال عملنا على مدار العام بالعديد من الأعمال.



وردا على سؤال لماذا يحصل الاعتذار من قبل الفنان علما ان الأغلب قبل التوقيع يكون موافقا، قال: «أحيانا يعتذر الفنان عن العمل من أجل الأجر، أو مساحة الدور، واحيانا نجد ان هذا الدور لن يضيف لمسيرتنا الفنية الجديد، وبالتالي لا نحظى بمشاهدة عالية، ولن نحظى بإقبال شركات الإنتاج والمخرجين على إسناد الأدوار لنا.



ما الأعمال التي اعتذرت عنها وحققت مشاهدة كبيرة؟



٭ بطبعي أنا لا أعتذر عن الأعمال «كوني ممثلا وهذه مهنتي التي أحببتها ومصدر رزقي لكنني اعتذرت عن عشارية لأنني كنت متواجدا بمسلسلين كسر عضم، ومع وقف التنفيذ، فالوقت لم يسعفني ان أكون ضمن العشارية.



وردا على سؤال يتعلق بمشاركته بالجزء الثاني من مسلسل مع وقف التنفيذ قال: «لم أتلق اتصالا للمشاركة بالجزء الثاني حتى الساعة وكما انني مرتبط بعدة أعمال.



وأضاف: «ما يحدث بوسطنا الفني ان أغلب الشركات تبدأ بالعمل في الأشهر الأربعة الأخيرة قبل رمضان وهنا يبدأ التنسيق مع الفنانين وحاليا أشارك بمسلسل مربى العز مع المخرجة رشا شربتجي.



ماذا عن مشاركتك بأدوار فاعلة بالمسلسل الشهير باب الحارة علما أنك هاجمت المسلسل سابقا؟



٭ سلسلة باب الحارة الشهيرة فعلا كنت ضدها حتى الجزء الخامس، واعتبرت المسلسل بأحداثه ضد سورية بلدي، وسأفسر لماذا كنت ضد هذا المسلسل «أخذنا لنحب الجاسوسة الفرنسية لأنها اعتنت بأبوعصام. وهذا الحب والتضامن مع الجاسوسة كان ضد أم عصام التي تمثل المرأة الدمشقية الحقيقية، كما أننا أشفقنا على اليهودية سارة زوجة أبوالعز ضد زوجته الدمشقية كذلك، لكن ما لفت نظري ان هذا المسلسل شغل العالم بأحداثه بحكاياته البسيطة، ونال مشاهدة عالمية وحصل على جوائز وتكريم، وجاءت فترة ان أي فنان لا يعتبر فنانا بالنسبة للجمهور القريب وحتى البعيد اذا لم يكن مشاركا بباب الحارة شئنا أم أبينا، هذا المسلسل مطلوب ورمضاني وكذلك بقعة ضوء كما ان مسلسل باب الحارة أصبح مصدر رزق لأغلب الفنانين. وفي حال اعتذر فإن دخله المادي سيتأثر كثيرا، كما انني أحب ان أذكر من خلال «الأنباء» أن أي فنان يهمه الظهور على الشاشة كي لا ينسى من قبل الجمهور «وعندما أتواجد بالشارع او بأي بلد عربي يحتفون بي وينادونني» بأبوبسام المخللاتي لكن هذه الشخصية المحورية بسلسلة باب الحارة، لكن طرأت عليها تطورات إيجابية عدة، ما دفعني للعمل بشكل أكبر للمشاركة في العمل، خاصة أنني سأنضم للثوار في المسلسل، وابتعد عن كاركتر البخل المعتاد.



الدراما السورية مم تعاني برأيك؟



٭ بداية جميعنا يعلم انه لدينا مشكلة بالنصوص، وحاليا لدينا وافد فرض نفسه على الساحة الفنية العربية وليس السورية فقط، «ألا وهي الدبلجة للمسلسلات التركية او الهندية والفيتنامية ومن دول أميركا الجنوبية»، وأنا جدا حزين لاعتزال كاتبة بحجم رانيا بيطا لعدم تواجد شركات إنتاج تتبنى نصوصها لها أو هجرة الكتاب الكبار للعمل وتقديم أعمالهم لشركات غير سورية.