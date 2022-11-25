قاد كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال لفوز مثير على غانا 3-2 أمس في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة لمونديال «قطر 2022»، فدخل التاريخ بعدما بات أول لاعب يسجل في 5 نسخ من النهائيات.



وبعد شوط أول عقيم، افتتح ابن الـ 37 عاما التسجيل لأبطال أوروبا 2016 من ركلة جزاء جدلية (65)، وبعدها أدرك أندريه أيو التعادل لغانا (73)، ثم عاد جواو فيليكس ومنح البرتغاليين التقدم (78)، وأضاف البديل رافايل لياو الثالث (80) قبل أن يقلص البديل عثمان بوكاري الفارق (89).



وتضم المجموعة الأوروغواي وكوريا الجنوبية اللتين تعادلتا سلبا، ليتصدر «سيليساو» أوروبا بثلاث نقاط.



وبعد ساعات على الإعلان عن فسخ عقده مع مانشستر يونايتد بسبب انتقاده النادي ومدربه الهولندي إريك تن هاغ، وطأ كريستيانو رونالدو أرضية ستاد «974» كالمهاجم الصريح الوحيد في تشكيلة المدرب فرناندو سانتوش، لينضم الى نادي اللاعبين الذين خاضوا النهائيات 5 مرات الى جانب غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي والحارس المكسيكي غييرمو أوتشوا ومن سبقهم: المكسيكيان الحارس أنتونيو كارباخال ورافايل ماركيس والحارس الإيطالي جانلويجي بوفون والألماني لوثار ماتيوس.



وبمشاركته، خاض رونالدو أيضا البطولة الكبرى العاشرة تواليا، إذ خاض أيضا 5 نهائيات في كأس أوروبا منذ 2004، ليصبح أول لاعب أوروبي يحقق هذا الأمر.

ثم جاء الإنجاز الأكبر بتسجيله هدف الافتتاح من ركلة جزاء انتزعها بنفسه، ليصل إلى الهدف المونديالي رقم 8 أهداف، وليصبح أول لاعب في التاريخ يسجل خلال 5 نسخ متتالية أعوام 2006 ـ 2010 ـ 2014 ـ 2018 ـ 2022.



يذكر ان رونالدو افتتح رصيده التهديفي بهدف عام 2006 ثم مثله في 2010 و2014 قبل أن يسجل 4 في 2018، بينها ثلاثية في مرمى إسبانيا (3-3).



وتجاوز النجم البرتغالي الأسطورة البرازيلية بيليه الذي سجل في 4 نسخ (1958 و1962 و1966 و1970)، والألمانيين أوفه زيلر الذي سجل في نفس النسخ الذي سجل فيها بيليه، وميروسلاف كلوزه (2002 و2006 و2010 و2014).



كما يعتبر هدف «الدون» رقم 50 لمنتخب بلاده في تاريخ بطولات كأس العالم لكرة القدم.



وعزز رونالدو سجله كأفضل هداف دولي بـ 118 هدفا في 192 مباراة، وبات على بعد هدف من معادلة الأسطورة أوزيبيو كأفضل هداف برتغالي في نهائيات كأس العالم، لكن الأخير سجل جميع أهدافه التسعة في نسخة واحدة عام 1966.





البرتغال وغانا في سطور



٭ المباراة: البرتغال ـ غانا (3-2).



٭ الملعب: ستاد «974» في الدوحة.



٭ الجمهور: 42662 متفرجا.



٭ الدور الأول - المجموعة الثامنة.



٭ الحكم: الأميركي إسماعيل الفتح.



٭ الأهداف: البرتغال: كريستيانو رونالدو (65 من ركلة جزاء)، جواو فيليكس (78)، رافايل لياو (80)، وغانا: أندريه أيو (73)، عثمان بوكاري (89).



٭ الإنذارات: البرتغال: دانيلو بيريرا (90+1)، برونو فرنانديش (90+5)، وغانا: محمد قدوس (45+1)، أندريه أيو (49)، سيدو أليدو (57)، إينياكي وليامس (90+1)



التشكيلتان:



٭ البرتغال (المدرب: فرناندو سانتوش): ديوغو كوشتا، جواو كانسيلو، روبن دياش، دانيلو بيريرا، رافايل غيريرو، أوتافيو (وليام كارفاليو، 56)، روبن نيفيش (رافايل لياو، 77)، برونو فرنانديش، برناردو سيلفا (جواو بالينيا، 88)، جواو فيليكس (جواو ماريو، 88)، كريستيانو رونالدو (غونسالو راموس، 88).



٭ غانا (المدرب: أوتو آدو): لورنس أتي زيغي، سيدو أليدو (طارق لامبتي، 66)، ألكسندر دجيكو (أنطوان سيمينيو، 90+2)، دانيال أمارتي، محمد ساليسو، بابا رحمان، ساليس عبد الصمد (دانيال-كوفي كييريه، 90+2)، توماس بارتي، محمد قدوس (عثمان بوكاري، 77)، أندريه أيو (جوردان أيو، 77)، إينياكي وليامس.































كاد حارس البرتغال ديوغو كوشتا أن يتسبب في صدمة كبيرة لفريقه، عندما أفلتت الكرة من يده في الدقيقة الأخيرة من اللقاء (+98) وهو غير منتبه لوجود مهاجم غاني خلفه والذي انقض على الكرة وكاد يسجل التعادل لولا تدخل المدافع روبن دياش في اللحظة الأخيرة حارما إينياكي وليامس من تسجيل التعادل. (أ.ف.پ)