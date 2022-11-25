متابعة- يحيى حميدان



قدم منتخب البرازيل عرضا كرويا رائعا توّجه بالفوز على صربيا بهدفين نظيفين أمس على ملعب «لوسيل» في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة لبطولة كأس العالم المقامة في قطر.



ووضع «السامبا» النقاط الثلاث كاملة في رصيده ليتصدر المجموعة ويتقدم على سويسرا بفارق الأهداف، فيما تأتي الكاميرون بالمركز الثالث وصربيا بالمركز الرابع وكلاهما دون رصيد من النقاط.



سيطر «السامبا» على الشوط الأول بالطول والعرض وشكلوا ضغطا كبيرا على مرمى صربيا، وحاول لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو خطف هدف السبق بتسديدة قوية وجميلة من خارج منطقة الجزاء ولكن تصدى لها الحارس الصربي فانيا ميلينكوفيتش سافيتش (21)، ولبس الحارس الصربي المتألق «قفاز الاجادة» مرة اخرى بعدما حرم رافينيا من هز شباكه رغم مواجهته للمرمى منفردا (37).



وأزعجت تحركات فينيسيوس ورافينيا دفاع صربيا، فيما فرضت رقابة لصيقة على النجم البرازيلي نيمار وهو ما جعله بعيدا عن خلق الخطورة، فيما لم تكن هناك محاولات تذكر للصرب بسبب تنظيم البرازيليين العالي، لينتهي الشوط الأول مثلما بدأ دون أهداف.



وفي الشوط الثاني، زاد المنتخب البرازيلي من ضغطه، وأطلق المدافع أليكس ساندرو كرة صاروخية ارتطمت بالقائم الأيمن للحارس الصربي فانيا وذهبت بعيدا (60).



وسجل «السامبا» هدف السبق عن طريق المهاجم ريتشارليسون بعد متابعة جيدة منه للكرة العائدة من الحارس فانيا إثر تسديدة من فينيسيوس، ليضعها ريتشارليسون في الشباك دون رقابة (62).



وحاول الصرب التعديل في محاولتين، الأولى من ستراينيا بافلوفيتش ذهبت فوق المرمى (69)، والثانية من زميله داركو لازوفيتش من خارج منطقة الجزاء ولكن كرته لم تعرف طريق المرمى البرازيلي (70).



واكتملت فواصل المتعة والتألق من «سحرة الكرة» بعدما أضاف ريتشارليسون الهدف الثاني الشخصي له ولمنتخب بلاده من تمريرة من فينيسيوس، ليهيئها ريتشارليسون لنفسه ويطلق الكرة «باك ورد» بشكل جميل في المرمى الصربي (73).





