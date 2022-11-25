قال البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب نادي روما الإيطالي، إن فوز اليابان على ألمانيا 2-1 في مستهل مشوار المنتخبين بكأس العالم لم يكن مفاجأة، مشيرا إلى أن هناك غرورا في كرة القدم الأوروبية.



وقال مورينيو في تصريحات صحافية متحدثا عن فوز اليابان على ألمانيا: بالطبع، إنه إنجاز رائع، لكن بصراحة، لم يكن «مفاجأة مجنونة»، اليابان فريقها جيد، ولديها لاعبون جيدون، وتكتسب الخبرات في هذه الأحداث.



وأضاف: غالبية منتخب اليابان يلعبون في أوروبا، ويتطورون بشكل أسرع ويفهمون بشكل أفضل ما هي اللعبة عالية المستوى، وأعتقد أن عقلية اللاعبين والفريق يمكن أن تحدث فرقا أيضا.



وأشار مورينيو إلى وجود «غرور» في كرة القدم الأوروبية، قائلا: «أعتقد في هذه اللحظة في كرة القدم الأوروبية، أن هناك تركيزا كبيرا على الفرد، وتركيزا كبيرا على الذات».



واختتم: لقد دربت لاعبين آسيويين، لكن لم أدرب أبدا لاعبين يابانيين، وكنت محظوظا لأنني دربت أفضل لاعب آسيوي (سون هيونغ مين)، وأدرك أن العقلية خاصة حقا، فالفريق هو أهم شيء لديهم، فهم لا يلعبون لأنفسهم.

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