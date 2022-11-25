اتفقت أكبر نقابة عمالية في ألمانيا وأرباب العمل خلال جولتين من المفاوضات على زيادة أجور العمال في القطاع الصناعي، ليتجنب أكبر اقتصاد في أوروبا بذلك خطر إضرابات واسعة النطاق.

وبحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء، أعلنت نقابة "آي جي ميتال"، أنه بموجب الاتفاق سترتفع الأجور بنسبة 2ر5% العام المقبل وبنسبة 3ر3% في 2024، علاوة على مكافآت معفاة من الضرائب بقيمة 3000 يورو (3110 دولارات) لمواجهة الضغوط التضخمية.

وبحسب البيانات، ستشمل هذه الزيادات حوالي 9ر3 مليون عامل في القطاع الصناعي الألماني وستساعد في تعويض ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقال رئيس النقابة، يورج هوفمان، في بيان: "سيحصل الموظفون قريبا على المزيد من الأموال بشكل ملحوظ ودائم".

وكانت المفاوضات بين النقابة واتحاد أرباب العمل واحدة من أهم المواجهات المحلية في ضوء أزمة الطاقة في أوروبا حتى الآن.

وكانت الشركات مترددة في زيادة الأجور بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام والغاز الطبيعي والكهرباء. وفي الوقت نفسه كان هناك قلق من أن الأجور المرتفعة بشكل كبير قد تؤدي إلى ترسيخ التضخم المرتفع بالفعل.