أقرت حكومة جنوب أفريقيا حزمة من التدابير لتقييد التجارة في الخردة والمعادن الشبه مصنعة، في خطوة ترمي إلى مكافحة السرقة وتخريب البنية التحتية العامة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت الحكومة في بيان إنه سوف يتم إصدار التفاصيل عندما تنتهي الإجراءات القضائية الضرورية.

كان الاتحاد الأوروبي رفض في شهر أيلول/سبتمبر الماضي مقترحا لوزير التجارة والصناعة والمنافسة في جنوب أفريقيا، إبراهيم باتيل، بشأن فرض حظر مؤقت على تصدير خردة المعادن.

ونقلت وكالة بلومبرج عن صحيفة "بزينس داي" التي تصدر في جوهانسبرج ، أن الاتحاد الأوروبي، وهو أحد كبار الشركاء التجاريين لدولة جنوب إفريقيا، آثار مخاوف من أن مثل هذا الحظر من شأنه أن يمثل انتهاكا لتوجيهات منظمة التجارة العالمية.