إن تسليح المعلمين لن يمنع العنف في المدارس لأن الأسلحة النارية في الفصل الدراسي تخلق شعورا زائفا بالأمان ويمكن أن تؤدي إلى مزيد من الوفيات، حسبما ذكرت صحيفة ((أوهايو كابيتال جورنال)) مؤخرا.

فقد أقر المجلس التشريعي في أوهايو قانونا في يونيو، يسمح للمعلمين بحمل مسدسات أثناء وجودهم في فصولهم الدراسية. ومع ذلك، فإن هذا النوع من الاستجابة لا يفعل الكثير لمنع وقوع حوادث إطلاق نار في المدارس، حسبما أفاد التقرير.

وأشار التقرير إلى أن "مشاعر من الخوف والغضب والإحباط تسود في الوقت الذي يتسابق فيه الساسة لوضع حلول موضع التنفيذ".

وأوضح أنه "في كثير من الأحيان تكون هذه الحلول رجعية ولا تعالج القضايا الأساسية".

وذكر التقرير إن تسليح العاملين في المدارس ليس هو الحل.