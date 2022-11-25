أفاد باحثون في دراسة جديدة أجريت بكلية الطب جامعة "نابولي فيديركو" ، أن تناول منتجات الألبان، خاصة المنتجات قليلة الدسم والزبادى، مرتبطة بخفض خطر الإصابة بمرض السكر النوع الثاني.

وارتبطت اللحوم الحمراء والمعالجة بزيادة خطر الإصابة بمرض السكر النوع الثاني، ولكن يمكن تناول كميات معتدلة من الأسماك والبيض عوضا عنها.

وتعد زيادة الوزن والسمنة من عوامل الخطر الرئيسية ومن المتوقع أن تزداد الإصابة بمرض السكر النوع الثانى، وتشمل المضاعفات الشائعة أمراض القلب، وأمراض الكلى ، وفقدان البصر ومشاكل الدورة الدموية التي يمكن أن تؤدي إلى بتر القدم.

فى الدراسة الحالية، وجد الفريق البحثى أن هناك زيادة كبيرة في خطر الإصابة بمرض السكر النوع الثانى مع استهلاك 100 جرام / يوم من إجمالي اللحوم (زيادة بنسبة 20٪ في المخاطر) و 100 جرام / يوم من اللحوم الحمراء (زيادة بنسبة 22٪) وبنسبة 50 جرام / يوم .. اللحوم المصنعة (30٪ زيادة) .. كما ارتبط تناول 50 جرامًا من اللحوم البيضاء يوميًا بزيادة أقل في خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ( 4 % ) .. على النقيض من ذلك ، يبدو أن منتجات الألبان تحمي من مرض السكري من النوع 2 أو أن لها صلة محايدة بتطور الحالة .. كما تم ربط الحليب (200 جم / يوم) بانخفاض خطر بنسبة 10٪ ، وإجمالي منتجات الألبان (200 جم / يوم ) مع انخفاض بنسبة 5٪ في المخاطر ومنتجات الألبان قليلة الدسم (200 جم / يوم ) مع تقليل بنسبة 3٪. ارتبط الزبادي (100 جم / يوم ) بانخفاض خطر الإصابة بنسبة ( 6 % ) .. وجد أن الجبن (30 جم / يوم) ومنتجات الألبان كاملة الدسم (200 جم / يوم) ليس لها تأثير على خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكر .. كانت جودة الأدلة معتدلة إلى منخفضة.

قال الفريق البحثى إن منتجات الألبان غنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات والمركبات النشطة بيولوجيًا الأخرى ، والتي قد تؤثر بشكل إيجابي على استقلاب الجلوكوز - معالجة السكر من قبل الجسم .. من المعروف أيضًا أن البروبيوتيك لها تأثيرات مفيدة على استقلاب الجلوكوز ، وهو ما قد يفسر سبب اكتشافنا أن الإستهلاك المنتظم للزبادي يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكر