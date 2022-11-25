تعتزم الحكومة الإستونية هدم وإزالة 244 من المعالم التي تعود للحقبة السوفيتية بالبلاد، حيث يرى كثيرون أنها تمثل فترة الاحتلال التي تعرضت لها هذه الدولة الواقعة على بحر البلطيق والتي استمرت عقودا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقامت لجنة حكومية تشكلت في حزيران/يونيو، بمراجعة مصير 322 معلما وبتت في أمرها. وأغلب هذه المعالم نصب تذكارية تعود للحرب العالمية الثانية، وسيتم هدمها.

وأعلنت اللجنة أن 74 موقعا اعتبرت محايدة أيديولوجيا، أو ذات قيمة فنية وبالتالي سوف يتم الحفاظ عليها.

وأطلقت الحكومة حملتها لإزالة الآثار السوفيتية بعدما بدأت روسيا غزو أوكرانيا في شباط/فبراير الماضي. وفي آب/أغسطس، نقلت السلطات دبابة سوفيتية الصنع من نارفا إلى أحد المتاحف، ما أثار غضب موسكو لأن مثل تلك القطع التذكارية تمثل انتصار روسيا على ألمانيا النازية.

وأسفر خلاف مماثل بشأن نقل آثار سوفيتية في تالين عام 2007 عن عدة أيام من التظاهرات العنيفة وهجوم سيبراني على المواقع الإلكترونية الخاصة بالحكومة الإستونية.