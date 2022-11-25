انكمش القطاع الخاص في بريطانيا مجددا في تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، حيث تراجعت الطلبات الجديدة بأكبر نسبة منذ نحو عامين، حيث أثر ارتفاع تكاليف المعيشة على الطلب في قطاعي الصناعة والخدمات، وفقا لما أظهرته نتائج استطلاع

وسجل مؤشر الانتاج المجمع الذي تصدره هيئة اس اند بي جلوبال/ و معهد تشارترد للمشتريات والتوريد 3ر48 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مقارنة بـ 2ر48 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وكان من المتوقع تراجع المؤشر إلى 5ر47 في تشرين الثاني/نوفمبر الجاري. ويشار إلى أن القراءة جاءت أقل من 50 للشهر الرابع على التوالي، مما يشير إلى انكماش الاقتصاد.

ومازل الانتاج الصناعي يتراجع بوتيرة أسرع من قطاع الخدمات.

وثبت مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات عند 8ر48 في تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

كما لم يتغير مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعة، وبقى عند 2ر46 .

وتراجعت الطلبات الجديدة للشهر الرابع على التوالي خلال الشهر الجاري، كما كانت وتيرة التراجع الأقوى منذ كانون الثاني/يناير .2021