توصلت دراسة حديثة إلى أن النظام الغذائي النباتي يعمل على تحسين صحة الإنسان، ويؤدي إلى خفض الوزن وتحسين حساسية الإنسولين.

ووجد الفريق البحثى أن انخفاض الوزن كان مرتبط بزيادة تناول البقوليات وانخفاض تناول اللحوم والأسماك والدواجن .

في الدراسة التي استمرت 16 أسبوعًا ، اختبر الفريق 244 من البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن والذين تم تكليفهم إما بعدم إجراء أي تغييرات في النظام الغذائي أو اتباع نظام غذائي نباتي قليل الدسم، دون قيود على السعرات الحرارية، ويتألف من الخضروات والحبوب والبقوليات والفواكه.

وتتبع الباحثون جودة نظامهم الغذائي ووزن الجسم وكتلة الدهون وحساسية الأنسولين .. ووجد الفريق البحثى أن المشاركين في النظام الغذائي النباتي فقدوا ما معدله 13 رطلاً و 9.1 رطل من كتلة الدهون. لم ينخفض وزن الجسم وكتلة الدهون في المجموعة التي لم تقم بتغيير النظام الغذائي .. وفى المجموعة النباتية ، إرتبطت الزيادات في تناول الفاكهة والبقوليات وبدائل اللحوم والحبوب الكاملة وانخفاض المنتجات الحيوانية والزيوت المضافة والدهون الحيوانية بفقدان الوزن .. وارتبط تناول ثمار الفاكهة الكاملة بإنخفاض وزن الجسم .. فيما ارتبط تناول البقوليات بإنخفاض الوزن وكتلة الدهون والأنسجة الدهنية الحشوية .. كما ارتبط إستهلاك المزيد من بدائل اللحوم ، بما فى ذلك التوفو، والبرجر النباتى ، بإنخفاض الوزن.

وأشار الباحثون إلى ارتباط إنخفاض تناول البيض بإنخفاض الوزن ، جنبا إلى جنب وارتباط الألبان عالية الدسم بإنخفاض الوزن و كتلة الدهون.

ولفتت الدراسة أيضا إلى مساهمة الأسماك والدواجن فى إنخفاض فى الإستهلاك الكلى للحلوم بفقدان الوزن والكتلة الدهنية.

كذلك أظهرت المجموعة النباتية أيضًا تحسنًا في حساسية الأنسولين .. ووجد الفريق البحثى أن جودة النظام الغذائي للمجموعة النباتية زادت أيضًا على عكس عدم وجود تغيير كبير في المجموعة التي لم تقم بتغيير النظام الغذائى .. وهذا يعني تجنب المنتجات الحيوانية واتباع نظام غذائي نباتي غني بالفواكه والخضروات والحبوب والفاصوليا.