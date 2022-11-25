في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة الأزمات المالية التي يشهدها العالم، والتي ترجع لارتفاع معدل التضخم، الناجم بدوره عن عوامل اجتماعية واقتصادية وسياسية، تشهد المملكة المتحدة تزايدا يثير القلق في ظاهرة السرقة في المحال التجارية.

وتقول الكاتبة كاتي لينسيل في تقرير نشرته وكالة بلومبرج للأنباء إن هذا التزايد يحدث رغم ما تتخذه المحال من تدابير مشددة من بينها موانع السرقة، والملصقات الأمنية الصفراء اللامعة المثبتة على المنتجات على الأرفف،والتغليف الذي يجعل من الصعب إخفاء ما يتم سرقته.

وتقول لينسيل إن حوادث السرقة في المتاجر بالمملكة المتحدة زادت بنسبة 18% خلال 12 شهرا حتى شهر حزيران/ يونيو الماضي حيث أدى أعلى معدل تضخم في أكثر من أربعة عقود إلى ارتفاع أسعار السلع ما بين الخبز و المعكرونة، مما يزيد من صعوبة مقدرة المستهلكين على شراء احتياجاتهم الأساسية.

وترى لينسيل أنه مع زيادة معدل التضخم في المستقبل، من المرجح أن يزداد انتشار السرقة، وأصبح أصحاب المحال التجارية أكثر يقظة لحالات السرقة. فالمحال التي اعتادت الصاق موانع للسرقة على السلع الغالية الثمن اتجهوا أيضا لحماية المنتجات العادية- مثل الزبد، والجبن، والمنظفات، وشرائح البروتين، والتي يبلغ ثمن بعضها جنيهان إسترليني فقط( 37ر2 دولار).

وقال إوين تونج كبير مسؤولي الشؤون المالية والاستراتيجية بسلسلة متاجر التجزئة البريطانية ماركس أند سبنسر في حديث هاتفي" هذه هي قضية هذا العام وهي واضحة تماما . فعندما بدأت فترة التضخم ، شهدنا زيادة في سرقة المنتجات ، مثل غيرنا من المتاجر. وقد تم اللجوء للمزيد من التدابير من جانب جميع المتاجر تقريبا، سواء كان ذلك متمثلا في زيادة الحراسة أو وضع العلامات".

وتضيف لينسيل إن متاجر تيسكو وسينسبري كانت من ضمن أكثر من 100 متجر طالبوا الشرطة البريطانية في آب/ أغسطس الماضي بالتركيز على جرائم السرقة في المتاجر، في ظل زيادة تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة على المتسوقين. وقال جون آلان رئيس مجلس إدارة متاجر تيسكو لراديو تايمز إن تيسكو كثفت الإجراءات الأمنية مطلع هذا العام بما في ذلك تعيين أفراد حراسة داخل المتاجر.

وأضاف آلون " إنني لا أتعاطف مع الأشخاص الذين يسرقون، لكن يمكن أن اتفهم لجوء الأشخاص اليائسين لإجراءات يائسة".

وأشارت لينسيل إلى أن معدل تضخم أسعارالبقالة بلغ رقما قياسيا الشهر الماضي وهو 7ر14%، مما يضيف 682 جنيها إسترلينيا على متوسط فاتورة التسوق السنوية. وذكر أكثر من ربع الأسر في المملكة المتحدة أنهم يعانون ماليا- ضعف ما كان عليه الوضع العام الماضي- وتقول الأغلبية الكبرى أن ارتفاع الغذاء والمشروبات يثير قلقا بالغا.

من المؤكد أن السرقة في المتاجر تزداد غالبا في أوقات المصاعب المالية، حيث يلاحظ كثير من أصحاب المتاجر تزايد الحالات أثناء الأزمة المالية.

ومن المتوقع أن يمثل ارتفاع فواتير الطاقة و الزيادات المقبلة في معدلات الرهن العقاري ضغطا شديدا على المستهلكين في أنحاء المملكة المتحدة. وذكر نحو 16% من الأسر في نيسان/إبريل الماضي أنهم بالفعل بدأوا في عدم الالتزام بتناول كل الوجبات، واتجه كثيرون إلى بنوك الطعام لتناول الوجبات.

وقال بيرنارد دريسمان، رئيس مجموعة مورليز " من المؤكد أن هناك ارتفاعا في حالات السرقة في المتاجر... فقد أصبحت النقود شحيحة".