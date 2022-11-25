أعلنت شركة "إتش بي" لأعمال الكمبيوتر والطابعات عن نتائج الربع الأخير، حيث سجلت الشركة خسارة صغيرة لهذا الربع.

وللمضي قدما، أعلنت الشركة عن خطط لتسريح ما يصل إلى ستة آلاف موظف من أجل خفض التكاليف.

وأعلنت "إتش بي" عن خسارة في الربع الأخير قدرها 2 مليون دولار، مقارنة بصافي دخل قدره 10ر3 مليار دولار. وبلغت الأرباح المعدلة 85ر0 دولار للسهم الواحد، مقارنة بـ 94ر0 دولار للسهم في الربع السابق من العام الماضي. وتراجعت إيرادات الربع الأول بنسبة 2ر11% إلى 80ر14 مليار دولار من 68ر16 مليار دولار قبل عام.

وقال إنريكي لورز، رئيس "إتش بي" رئيسها التنفيذي: "لقد حققنا نهاية قوية لسنتنا المالية على الرغم من التنقل في بيئة كلية متقلبة وتراجع الطلب في النصف الثاني".

وبلغت إيرادات الأنظمة الشخصية 3ر10 مليار دولار ، بانخفاض 13% على أساس سنوي. وانخفض إجمالي الوحدات بنسبة 21% مع انخفاض وحدات أجهزة الكمبيوتر المحمولة بنسبة 26% ووحدات أجهزة الكمبيوتر المكتبية بنسبة 3%. وبلغت إيرادات الطابعات 5ر4 مليار دولار ، بانخفاض 7% على أساس سنوي. وانخفض إجمالي وحدات الأجهزة بنسبة 3% مع انخفاض الوحدات الاستهلاكية بنسبة 4% والوحدات التجارية بنسبة 5%.

وبالنظر إلى الربع الأول، تتوقع الشركة أرباحا معدلة تتراوح بين 70ر0 دولار و80ر0 دولار للسهم الواحد. وبالنسبة للسنة المالية 2023 ، تتوقع "إتش بي" الآن أرباحا معدلة تتراوح بين 20ر3 دولار و 60ر3 دولار للسهم الواحد.