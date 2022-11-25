ينتهي الفنان بيومي فؤاد من تصوير فيلمه الجديد "رهبة" المقرر عرضه بدور العرض السينمائي في الموسم الشتوي الحالي أول ديسمبر المقبل.

تدور أحداث العمل في إطار تشويقي كوميدي اجتماعي حول شخصية معلم في منطقة شعبية يدعى "سيد" ويخاف منه الجميع ويمر بالعديد من الأزمات والمشاكل مع أهل المنطقة.

"رهبة" بطولة أحمد الفيشاوي، ثراء جبيل، نسرين أمين، بيومي فؤاد، سما إبراهيم، محمود البزاوي، مصطفى غريب، بسمة بغدادي، وعدد آخر من الفنانين الشباب، سيناريو وحوار محمد علام ، إخراج رضا عبد الخالق.

وفي سياق متصل، يواصل الفنان بيومي فؤاد تصوير مشاهده في فيلم "التجربة المكسيكية" بعد تأجيل تصويره 4 سنوات بسبب مشاكل فنية، ويتم تصوير الفيلم حاليا بين القاهرة والمكسيك.

تدور قصة الفيلم حول مجموعة من الأصدقاء يسافرون في بعثة للمكسيك ثم تبدأ المغامرات في إطار من المواقف الكوميدية، من خلال مصارع معتزل، وتمر حياته بالعديد من الأزمات.

الفيلم بطولة عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود حافظ، ندى موسى، وعدد آخر من النجوم وضيوف الشرف، تأليف كل من محمد محرز، ومحمود حمدان ،إخراج شادي علي.