تعد انجكور، العاصمة القديمة لإمبراطورية الخمير في كمبوديا الحديثة، إحدى المقاصد الأكثر جذبا في العالم، حيث يزداد عدد السائحين الذين يجوبون الموقع المدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، بصورة مستدامة منذ أعوام كثيرة.

ونتيجة لذلك، أصبحت مدينة سيام ريب، التي كانت تبعد نحو بضعة شوارع عن المباني الاستعمارية الفرنسية، مدينة صاخبة يقطنها نحو 250 ألف نسمة.

وأصبح " باب ستريت" بوسط المدينة مقصد المسافرين الرحالة المحبين للحفلات، مما أصاب الأخرين الذين يفضلون السلام والهدوء بالفزع. وقد جلبت السياحة الحاشدة معها الكثير من القمامة والضوضاء.

وبعد ذلك جاءت جائحة كورونا، وأغلقت كمبوديا حدودها لعدة أشهر. وقد سُمح للأجانب دخول البلاد منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021، ولكن لم تعد أعداد الزائرين بعد لمستويات ما قبل جائحة كورونا. وفي الوقت الحالي، تغير الكثير لصالح مدينة سيام ريب.

فهناك عشرات قليلة من السائحين ينتظرون في الخامسة صباحا لمشاهدة شروق الشمس أمام أكبر مبنى ديني في العالم. بعضهم يجلس بهدوء على العشب، ينظرون في صمت أمام المعبد، الذي تبرز أبراجه التي تشابه زهرة اللوتس في ضوء النهار.

وسواء كان مجمع انجكور وات الشهير، بأبراجه المميزة، أو معبد تا بروم بأشجاره ذات الجذور العميقة، التي تنمو على الحوائط القديمة في كل مكان، يمكن للمسافرين الاستمتاع بهذه المواقع المميزة، القائمة منذ مئات الأعوام الماضية.

ويقول دنيس دي جروت، المدير العام لفندق رافيلز جراند د انجكور " الآن ربما يكون أفضل وقت للزيارة". واحتفل الفندق، الذي يعد الأقدم والأكثر شهرة في سيام ريب، بعيد ميلاده الـ90 في حزيران/يونيو الماضي، وهو نفس التوقيت الذي أعاد فيه فتح أبوابه بعد جائحة كورونا.

ويقول نيك راي، مؤلف دليل سفر لونلي بلانيت إلى كمبوديا " طوال عامين لم يكن هناك تقريبا أي سياحة في انجكور. الآن بدأت الأمور تعود لطبيعتها مجددا، ولكن ببطء شديد". وأضاف راي " القطاع متفائل بشكل معقول"، مشيرا إلى أن شهري كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير هما أفضل توقيت لزيارة المنطقة، في ظل الطقس الجاف ودرجات الحرارة الجيدة.

وبالنسبة لمن هم على دراية بمدينة سيام ريبفي الأعوام التي سبقت كورونا، فهم على موعد مع مفاجأة، حيث استغلت الحكومة الكمبودية فترة عدم وجود سائحين لإجراء تغيير شامل للمدينة. وقد تم استثمار نحو 150 مليون يورو في إعادة تطوير الطرق وإنشاء أرصفة أفضل، وتركيب شوارع وإشارات مرور جديدة وبناء نظام تصريف مياه ومجاري حديث.

ويتفق أصحاب الفنادق والقائمون على تنظيم الرحلات على أن انجكور و سيام ريب لا يجب أن يكونا تجربة يتم القيام بها مرة واحدة في العمر في المستقبل. بدلا من ذلك، هم يريدون تحويل المنطقة إلى مقصد يتيح للسائحين العودة والبقاء لفترة أطول، بدلا من البقاء لليلة أو ثلاث ليال والمغادرة.

ويمكن أن يساعد في ذلك المقاصد الجديدة، ويشمل ذلك حديقة نباتية، وحديقة مائية، ومسارات للجولف و رحلات للريف ذو المناظر الخلابة ومحمية للأفيال.

وتقع سيام ريب على بعد 240 كيلومترا شمال غرب العاصمة الكمبودية بنوم بنه.

ويغطي منتزه انكجور الأثري كله مساحة 400 كيلومتر مربع. وكان المكان يعد مركز ثقافة الخمير خلال الفترة ما بين القرنين التاسع و الخامس عشر.