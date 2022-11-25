توضع سترة إعدام ملك إنكلترا السابق تشارلز الأول ويوضب 20 ألف رفات بشري في صناديق قريباً في إطار عملية نقل محتويات متحف لندن الشهير من موقعه الحالي إلى موقع جديد يقع قي الإطار التاريخي لسوق ذات نمط فيكتوريّ.

وهذا المتحف اللندني الذي يقع في الحي المالي أو الـ"سيتي"، بالقرب من ناطحة السحاب باربيكان إستيت، يروي قصة واحدة من أعظم المدن في العالم من خلال أكثر من ستة ملايين قطعة تُعتبر أكبر مجموعة من التاريخ الحضري في العالم، لكنّ موقعه حال دون توسيعه.

وكتبت صحيفة "ذي تايمز" ساخرة عام 1976: "صاحبة الجلالة الملكة تفتتح متحف لندن اليوم، إذا تمكنت من العثور على المدخل".

بعد نحو نصف قرن، ينتقل المتحف إلى مبنى مهجور عملاق على بعد خطوات قليلة، في السوق المغطاة في سميثفيلد. ومن المقرر أن تبدأ عملية الانتقال التي تقدر تكلفتها بنحو 250 مليون جنيه استرليني (286 مليون دولار) في مطلع كانون الأول/ديسمبر وتستمر ثلاث سنوات.

وقال مدير المتحف فينبار وولي لوكالة فرانس برس "عندما ينتقل أي شخص من منزل إلى آخر، يفكر في توضيب حقائبه وفي نقل أمتعته وما يمثله ذلك من ضغط ... وهذا الضغط يكون مضاعفاً ألف مرة" في ما يتعلق بنقل محتويات متحف.

وأضاف "بعض هذه المحتويات صغير جداً، وبعضها ضخم بكل ما للكلمة من معنى، ويتعين تالياً تغليف كل قطعة على حدة، وترقيمها على حدة، وتسجيلها، ثم نقلها بحذر شديد. ننفذ هذه المهمة بدقة كبيرة".