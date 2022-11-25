يحقق التدريب نموًا كبيراً، حيث تتوالى المراحل التنظيمية في الشركات الناشئة بشكل سريع ونشط. ومع نمو المنظمات ونضجها، تمر بمراحل يمكن التنبؤ بها. وتتطلب كل مرحلة من هذه المراحل شكلاً مختلفًا من القيادة. وهنا يأتي دور التدريب في دعم القادة بشكل كبير للتعامل مع هذا التطور السريع.

- يمكن الاستعانة بمراحل تمويل رأس المال الاستثماري كخريطة طريق لمطابقة الديناميكيات القيادية والتنظيمية. حيث تتطلب كل مرحلة من مراحل النمو التنظيمي مهارات وعقليات متميزة، وهي مختلفة بشكل مدهش.

- وهنا ينبغي الإشارة إلى أن التحول من كونك مساهمًا إلى قائد يجعل العامل البشري حاضرًا بقوة، وتصبح إدارة الآخرين الذين يقومون بالعمل بدلًا منك أمرًا أساسيًا، مع ما يصاحب ذلك من ضغوط متزايدة من السوق ومجلس الإدارة والقرارات المعقدة المرتبطة بها والتي تشمل العديد من الأشخاص الآخرين لأول مرة.

- لذا، فإن أفضل استثمار يقوم القائد به هو التطوّر باستمرار في محاولة لتلبية الاحتياجات المختلفة لكل مرحلة، حيث يدعم المدربون هذه التحولات المطلوبة.

المراحل المبكرة (مرحلة ما قبل التمويل إلى المرحلة الأولى)

- في المراحل المبكرة، من مرحلة ما قبل التأسيس إلى المراحل الأولى، تكون وتيرة العمل أكثر كثافة وعملية وتدور حول عملية صنع القرار الرئيسية مع المؤسسين المشاركين وغيرهم من موظفي المراحل الأولى، ويغلب على العمل الطابع الإبداعي والتقني.

- تتطلب هذه المرحلة التحرك السريع وتحديد الأولويات وممارسات التوظيف الذكية. ونظرًا لحجم الشركة الصغير، فيمكن أن تزدهر أو تكافح بناءً على موظف واحد. وتركز كل هذه الجهود على إنشاء المنتج والخدمة الأساسية.

- وتتميز هذه المرحلة بأنها وجودية إلى حد ما: حيث تولد الشركة حرفيًا، ومعظم القرارات لها تأثير كبير. لذا يكون الحفاظ على التركيز والتحرك بسرعة أمرًا بالغ الأهمية؛ وتتطلب هذه المرحلة قدرًا لا بأس به من طاقة وشغف المؤسس. وهنا يمكن للمدرب مساعدة المؤسس على التركيز وتحديد الأولويات والتعرف على بدايات أعمالهم.

- في هذه المرحلة، يقوم المدربون بتقديم المشورة للفريق بأكمله؛ ويكون تأثيرهم منهجيا وكبيرا من خلال مساعدة فريق العمل في تصميم عمليات الإدارة المبكرة، وتقديم التعليقات والتقييمات لبعضهم بعضًا، والتعلم أثناء اتخاذ قرارات حاسمة. كما يمكنهم أيضًا المساعدة في توجيه الموارد الرئيسية الأخرى والمستشارين الذين يساعدون في نجاح الأعمال.

مراحل النمو (من الثانية إلى الثالثة)

- تبلغ مراحل النمو ذروتها في الجولتين الثانية والثالثة، حيث يتم وضع الأسس التنظيمية الحقيقية. وتشكيل فريق القيادة، والموارد البشرية الاستراتيجية، وبناء العمليات لقيادة المنظمة وتمكينها من التوسع.

- خلال هذه الفترة تأتي الثقافة في المقدمة. ويركز الرئيس التنفيذي والمديرون التنفيذيون الآخرون على المؤسسة بقدر ما يركزون على المنتج، ويبدأ تشكيل فريق تنفيذي حقيقي. وهذا يتطلب مجموعة مهارات مختلفة أكثر إنسانية. يجب أن يصبح القادة بناة العمليات.

- هذه هي أيضًا المراحل التي يحتاج فيها القادة إلى مشورة مكثفة وتدريب حتى يتمكنوا من الانتقال بنجاح من قائد المنتج في المرحلة المبكرة إلى القائد التنظيمي. لتمكين الآخرين من البناء والازدهار بدلًا من القيام بذلك بأنفسهم.

- التدريب هو المفتاح في تطوير هذه المجالات. يمكن للمدرب مساعدة القائد في ترقية نظام التشغيل الخاص به ومعالجة التحولات الأساسية في هذه المرحلة. يساعد المدرب القائد على فهم أن قيمته تأتي من التخلي عن أجزاء من العمل، وبناء الثقافة والجوانب الأكثر رمزية في قيادته. إذا نجحوا في ذلك، يمكن لمراحل النمو هذه تحويل القائد إلى نسخة ناضجة من القيادة نعرفها من الشركات الكبرى.

المراحل اللاحقة

- يصبح التركيز على المهارات التي تتمحور حول الإنسان أكثر في هذه المرحلة. بالنسبة للكثيرين، تسهل العلاقات متعددة الوظائف فعاليتها. ويتطلب هذا عقد المزيد من الاجتماعات الفردية مع الأقران وإعادة تنظيم النماذج العقلية حول القيادة الأفقية وهم أقرانك عن كيفية إنجاز العمل.

- في هذه المرحلة من التوسع، تتحمل الشركة مسؤولية أكبر تجاه جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمع. ومن الأهمية بمكان أن يكون لدى القائد وجهة نظر وإجراءات منسقة حول تلك المسؤولية.

- يدعم المدربون القائد في فهم تأثير القيادة على نطاق واسع ويوفرون مرآة للقائد لتفكيك القرارات المعقدة بكل سهولة ويسر. ويكون وجود القائد رمزيًا لذا يمكن للمدرب مساعدة القائد في فهم كيف يؤثر ظهوره على مشاركة وتحفيز آلاف الأشخاص.

- أخيرًا، يساعد المدربون القادة في جميع المراحل على معالجة المواضع المخفية الرئيسية التي يمكن أن تؤثر على نجاح الشركة المستدام على المدى الطويل.

- يوفر الاستثمار في التدريب على جميع مستويات القيادة واحدة من أفضل الآليات لتوسيع نطاق المهارات البشرية والمهارات التي تتمحور حول الإنسان مع توسع الأعمال.